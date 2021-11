Oscar Lewicki har inte spelat många minuter fotboll den här säsongen på grund av skadebekymmer. Men mot Chelsea i Champions League fick han en dryg halvtimme, och tidigare under tisdagen blev han dessutom uttagen till det svenska landslagets sista VM-kvalsamling för hösten.

– Oscar är en fantastisk spelare, en väldigt viktig spelare. Jag förstår att landslagstränaren vill ha med honom, han är en kvalitetsspelare trots att han inte har spelat så mycket på grund av sin skada, säger Jon Dahl Tomasson om sin mittfältare.

Själv säger Lewicki att han känner att han är på väg tillbaka fullt ut.

– Jag mår okej. Jag har varit borta nästan två månader och försökt göra vad jag kan för att hålla uppe fysiken. Men man behöver så klart så många minuter som möjligt efter en skada. Jag känner att min kropp är okej och har inga problem med skadan. Det är det viktigaste.

Inhoppet under tisdagskvällen gjorde att han klev förbi Markus Rosenberg och blev den spelare som gjort flest Champions League-matcher för MFF.

– Det är en stor ära så klart men just nu är det svårt att ta in det. När jag fått vara ledig en stund så kommer jag vara mycket gladare för det än vad jag är nu. Även om vi gjorde en bra match så tycker jag aldrig om att förlora.

”Redo att starta”

Senast Oscar Lewicki var med i landslaget var under 2018, men Janne Andersson försökte få in honom redan under oktobersamlingen tidigare i år. Då satte dock skadan stopp.

– Det är en stor ära att spela för sitt land och jag kommer försöka göra det så bra som möjligt.

Är du tillräckligt fit för att starta för landslaget nästa vecka?

– Ja.