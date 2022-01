”Känner igen mig själv väldigt mycket i Zlatan”

Frågan kom på sms när Granit Rushiti befann sig i Portugal.

– De hade åkt runt i Eslöv och frågat folk där om de kände någon de tror hade passat för rollen. Då hade ett flertal nämnt mitt namn och tillslut blev jag kontaktad för att provspela för rollen. Jag tog det först med en klackspark. Jag gjorde det, men mest för skoj skull.

– Efter en första audition blev jag tillkallad på en till, men då med regissören Jens Sjögren. Jag stack inte dit. Jag fick ett till sms från honom att han är i Skåne någon dag till och att han ville träffa mig. Min bror övertygade mig till slut att ta det på lite större allvar och jag gick till slut dit. Bara några dagar efter min audition åkte jag på en korsbandsskada. Där tänkte jag ”vad kommer hända med mig nu?”

Granit Rushiti växte upp i Eslöv och var en lovande fotbollstalang. Han värvades som ung till Malmö FF, och spelade i lagets U17 och U19 lag. Han hann även med ett par matcher med MFF:s U21-lag – men lämnade laget med en bitter smak i munnen.

– Jag minns just en match när jag fick sitta på bänken den första halvleken, men fick göra ett inhopp i början av andra. Vi låg under med 2-0 och jag kom in och gjorde 2-1 direkt. Det kändes som att matchbilden vände när jag kom in.

– Jag kände att jag hade presterat otroligt bra men trots det fick jag bara lite speltid och det i U-19. Där och då kände jag att fotbollen kunde dra åt helvete.

Granit Rushiti representerade Malmös U21-lag i Allsvenskan södra. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Var nonchalant

Även om han var en lovande talang från Eslöv som många hade ögonen på så skulle det visa sig att den då 18-åriga Granit Rushitis fotbollsdrömmar inte var så långvariga.

– Jag var nonchalant de sista sex månaderna då jag var i MFF. Jag hoppade av skolan. Det fanns en regel kring närvaro och jag sket i den helt, jag kom och gick precis hur jag ville. Det åt upp mig psykiskt att inte få speltid och jag kände att jag hade mycket talang som man förbisåg.

Misslyckade försök att återuppliva karriären skulle få sig en oväntad vändning när en agent kontaktade Granit med ett erbjudande som lät för bra för att vara sant.

– ”Packa dina väskor, du ska åka och provträna med Sporting Lissabon.” När jag kom dit så gjorde jag två dunderträningar men efter det så hände det något med mig och jag började prestera dåligt. Men intresset fanns fortfarande kvar och de såg något i mig. Jag hann även med att provspela för Benfica och saker började se ljusare ut för mig. Men när jag kom hem till Sverige drog jag på mig en korsbandsskada.

”Mörkare ut än någonsin”

En stor och viktig dörr som alltid varit öppen hade nu stängt sig för Granit. Men sms:et han fick i Portugal om att provspela som Zlatan fanns fortfarande kvar. Efter många om och men skulle det visa sig vara hans stora räddning.

– De från castingen slutade höra av sig i två månader. Jag hade precis dragit på mig en korsbandsskada och allt såg mörkare ut än någonsin. Det är de två värsta månaderna i mitt liv. Jag hade hoppat av skolan, fotbollen gick åt helvete och jag vände mitt fokus och började hänga på gatan i stället. Jag trodde aldrig på att jag skulle bli skådespelare, men de hörde av sig till slut och jag fick gå på ett par provspelningar till. Efter den sista provspelningen så ringer regissören upp mig och säger: ”Du har fått rollen”.

Hur var din reaktion på det samtalet?

– Jag var inte så glad, jag tog inte det på stort allvar. Jag gick till mina vänner och sa till dem att jag funderar på att inte ta rollen. Folk kommer skratta åt mig.

Varför tror du din reaktion var på det här viset?

– Det enda jag brydde mig om var fotboll. Det var det som räddade mig när tankarna kom att börja hänga på gatan och göra dumheter. Det var det som motiverade mig och det var det jag älskade så mycket. När jag helt plötsligt skulle sadla om och bli skådespelare så kändes det inte som hela världen där och då.

Dominic Andersson Bajraktari (tv) spelar den yngre och Granit Rushiti (th) spelar den äldre Zlatan. Foto: Martin Bo Kristensen / NORDISK FILM

Men efter diskussioner med nära och kära så tackade han ja till slut.

– Jag känner igen mig själv otroligt mycket i Zlatan. Sen jag var liten har mina vänner kallat mig för Lill-Zlatan. Jag fick chansen att träffa honom i Milano. Det var riktigt pirrigt och jag var sjukt generad när jag väl såg honom. Tio minuter efter så kändes det som om att jag redan hade känt honom i ett år. Han var riktigt flippig och sa massa grejer jag inte kan säga här. Han var riktigt stolt över min prestation i filmen. Han hade genuint trott att de hade klippt in hans egen röst och att det inte var min egna. För mig var det viktigaste att han skulle gilla filmen, vilket han gjorde!

