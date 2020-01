Sist Lisa Nordén visade upp sig i OS-sammanhang var i London, där hon knep en silvermedalj under damernas triatlon.

Sedan dess har mer än sju år hunnit passera, och så sent som i juli berättade Lisa Nordén för Kvällsposten att det var oklart om det skulle bli något mer olympiskt spel för henne.

Bland annat på grund av att hon tävlat på distanser som står utanför OS-programmet. Men även skador har satt käppar i hjulen för 35-åringen.

Numera är OS i Tokyo bara drygt ett halvår bort – och dörren är också helt stängd, meddelar Lisa Nordén. Både som cyklist och som triatlet.

– Min chans att ta en OS-plats åt mig själv inom cyklingen försvann när vi bara kvalade till oss en svensk plats, säger Lisa Nordén.

– Sedan har jag inom triatlon tävlat på halv Ironman-distansen och det är inte en OS-distans. Så därför har jag inte kommit något steg alls närmre en OS-plats. Men i sammanhanget är det viktigt att poängtera att jag inte har försökt kvala till ett OS, utan hade jag nått dit hade det varit på ren och skär tur.

Nytt fokus – på triatlon

Lisa Nordén är en av få triatleter som bytt idrott nästan helt – och blivit cyklist i stället. Satsningen har burit fin frukt: i somras tog hon dubbla SM-guld och fick tävla vid cykel-VM i Yorkshire, där hon tog en 14:e plats.

– Jag har varit triatleten bland cyklisterna och många har varit väldigt nyfikna på hur det ska gå, och det har varit väldigt roligt. Det blev ett test för att se hur bra vi kan vara i cykelsammanhang, säger hon.

Framgångarna och uppmärksamheten till trots, någon större satsning på cyklingen är inte i sikte. De ekonomiska förutsättningarna är för dåliga - inte minst för kvinnor - och därför väntar ett nytt triatletiskt fokus under 2020.

– Jag och min sambo satte oss ner och då blev kontentan att jag ska satsa på triatlon. Det är min sport och det som jag håller på med, säger Lisa Nordén, och utvecklar:

– Jag har själv bedrivit min egen företagsverksamhet länge och jag har min finansiering via mina privata sponsorer och det som jag åstadkommer på tävlingsbanan. Om jag då går in i ett cykellag tvingas jag gå in i deras sponsorer, både till cykelmärke, kläder och vad man dricker på cykeln.

I sitt prisskåp har Lisa Nordén bland annat ett OS-silver, dubbla VM-guld och flera SM-medaljer, bland annat inom cykling. Foto: SVEN LINDWALL

VM nästa december

Försök har gjorts att lyfta damcyklingen och göra den mer professionell, med bättre förutsättningar för utövarna. Men konsekvensen har blivit allt tyngre kostnader för lagen, med sammanslagningar och nedläggningar som följd, berättar Lisa Nordén.

– Det är en helt annan ekonomisk uppbyggnad, och inom damcyklingen finns det inte många lag och det fajtas mycket om platserna. Jag har inte erfarenheten som matchar min fysiska kapacitet och om jag hittar ett lag blir jag en nybörjare som måste jobba mig uppåt. Rent ekonomiskt hade det varit väldigt svårt att få livet att gå runt eftersom nybörjarna är helt obetalda, säger hon.

Hade du gått djupare in i cyklingen om förutsättningarna varit annorlunda?

– Nja, triatlon är nog den absolut stora passionen för mig. Det är nog mer om jag hade fått hälsenan avklippt och inte kunnat springa på fem år. Då hade cyklingen varit mitt bästa alternativ.

Med cykeln låst och parkerad väntar nu i stället en satsning på triatlon och halv Ironman-distansen under 2020. Höjdpunkten går av stapeln nästa december när VM sparkar i gång i Nya Zeeland.

– Jag har vunnit VM på sprint-distansen och på den olympiska-distansen. Så nu vill jag vinna på halv Ironman-distansen också. Om jag gör det har jag tre VM-titlar på tre olika distanser, säger Lisa Nordén.

”Kan inte bara tävla i Sverige”

Under åren har det blivit en lång rad flygresor för Lisa Nordén – och ännu fler kommer det att bli. Livet som triatlet innebär nämligen ett rejält resande för att kunna medverka på de allra största tävlingarna.

Annars blir det svårt att få ekonomin att gå ihop.

Samtidigt innebär flygresor över hela jorden att Lisa Nordén lämnar ett stort klimatavtryck efter sig, och därför började hon klimatkompensera sina resor i våras.

– Jag kan inte bara tävla i Sverige utan måste åka utomlands också, och det innebär att jag ofta måste flyga. Då kändes klimatkompensering som det bästa att göra i sammanhanget. Även om jag aldrig kan köpa mig fri från mina avtryck, säger Lisa Nordén.

Hur många flygresor blir det på ett vanligt år?

– Under året har det blivit sju flygresor i Europa och fem resor i resten av världen, och de resorna är jag kompenserad för.

LÄS MER: ”Inte råd att säga nej – det är en svår debatt”

LÄS MER: OS-medaljörens kritik: ”Långt från herrarna”