”Inte råd att säga nej – det är en svår debatt”

Några idrottsstjärnor drar in en månadslön som är stor nog att leva på. Fråga bara fotbollsstjärnan Lionel Messi eller världens bästa hockeyspelare Connor McDavid.

Samtidigt måste andra idrottare resa över hela jorden för att överhuvudtaget gå plus/minus noll.

Triathleten Lisa Nordén från Kristianstad tillhör den sistnämnda kategorin.

Hon tävlar i triathleternas tuffa och krävande VM-serie, med tävlingar utspridda över hela jorden.

De långa resorna innebär en stor och tung kostnad både för Lisa Nordén och för de övriga deltagarna. Samtidigt är en ständig placering i toppen ett måste för att ekonomin ska gå runt.

Faktum är att Lisa Nordén förlorar pengar om hon inte ständigt är bland de tio bästa.

– Men om du kommer topp tio så har du inte alltid tjänat några pengar, utan ofta gått plus/minus noll, berättar hon.

Tack vare dubbla miljonvinster tidigt i karriären lyckades Lisa Nordén bygga en stabil ekonomisk grund att stå på.

– När jag började som triathlet vann jag samma tävling i USA två år i rad. Första året drog jag in 155 000 dollar och andra året 175 000 dollar. Det blev startskottet för mitt företag och gav mig en bas att bygga mitt företag kring, säger hon.

Det innebär att Lisa Nordén inom loppet av ett år drog in över tre miljoner kronor.

Lång väg till OS

Förutom helt nödvändiga prispengar innebär VM-serien även viktiga kvalpoäng till OS.

Resan till de olympiska spelen är däremot lång och tidskrävande.

Inte minst för Lisa Nordén. Eftersom hon är den enda svenskan som tävlar inom triathlon måste hon inte bara kvala in sig själv till OS.

Hon måste även på egen hand göra resultat som är så pass bra att Sverige får en olympisk nationsplats.

– OS är en process som börjar minst två år innan tävlingarna. Om jag inte är ute i god tid och tävlar blir det panik när jag måste tävla mycket i november och oktober, säger hon.

Konsekvensen av det hektiska schemat blir att Lisa Nordén knappt har råd att åka på några skador. För om hon missar många tidiga tävlingar i VM-serien kan hon få problem med att lyckas kvalificera både sig själv och Sverige till OS.

– Det där var mitt problem inför OS i Rio. Då hade jag haft mycket skador och när jag skulle köra tävlingar på hösten så skadade jag även en vad. När jag kom hem och blev redo för att tävla igen fick jag dessutom ögoninflammation. Då missade jag många tävlingar.

Lisa Nordén har tävlat i tre OS, bland annat i Rio de Janeiro för tre år sedan då hon slutade på en 16:e plats. Foto: SVEN LINDWALL

Missar troligtvis OS

En av Lisa Nordéns största stunder i karriären var OS i London för sju år sedan. Då tog hon en silvermedalj, några enstaka tusendelar bakom vinnaren.

Om det blir några fler olympiska pallplatser är dock högst oklart. Lisa Nordén ser nämligen ut att gå miste om nästa sommars OS-fest i Japan.

– Jag skadade mig inför en tävling i Bermuda i våras och hade jag deltagit där hade jag varit på rätt sida i kvalet. Men eftersom jag har varit skadad och fått vänta med tävlingssäsongen så känns det som att det tåget har gått, säger hon.

Men hon ser en liten OS-öppning framför sig.

Nästa sommar blir det nämligen olympisk premiär för den triatheltiska stafetten.

– Det är första året med stafett och om Sverige kvalar ett lag då har vi plötsligt kanske även individuella platser i OS. Så det finns en chans, säger Lisa Nordén.

Lisa Nordéns karriär i korthet Lisa Nordén plockade hem ett silver under OS i London 2012. Hon har nio SM-guld, det första vann hon 2003. Hon har även två VM-guld, ett VM-silver och ett VM-brons. Vid det senaste olympiska spelet 2016 i Brasilien slutade hon på en 16:e plats. Dessutom vann Lisa Nordén Jerringpriset 2013, ett pris som går till den idrottare i Sverige som stått för årets bästa prestation. Visa mer Visa mindre

Samarbetar med företag

Förutom att tävla över hela världen i VM-serien får Lisa Nordén även sin vardag att gå runt tack vare sponsorsamarbeten.

Samarbeten som ibland kan öppna för kritik.

Simmerskan Sarah Sjöström har mötts av kritiska röster på grund av att hon gått samman med spelbolaget Betsson.

Själv har Lisa Nordén haft ett samarbete med spelbolaget Unibet.

– Det handlar om att möjliggöra satsningar. Alternativet är att bo hos mamma och inte ha råd med tävlingar och då får man ibland välja det som inte är helt PK. Debatten är lite svår och det är enkelt att sätta sig på en hög stol och tycka att andra är dåliga. Men om man vill fortsätta göra det man älskar har man inte alltid råd att tacka nej, säger hon.

– Sedan kommer jag aldrig samarbeta med tillverkare av cigaretter eller med någon som producerar rysk vodka. Det hade inte alls varit passande.

”Blir bättre och bättre”

Under sin långa karriär har Lisa Nordén vunnit VM två gånger och blivit svensk mästare flera gånger om. Dessutom har hon även plockat fina placeringar under EM och tävlat inom andra sporter, däribland cykling, som hon blev svensk mästare inom så sent som i slutet på juni.

Under tiden hon skördat de stora framgångarna har hon hunnit blir 33 år gammal. Men än ser hon inget slut på sin framgångsrika karriär.

– Det här är livsstilen jag valt att leva och gillar att leva. Den dagen jag står nervös vid en start och känner att jag hellre gör något annat, då kommer jag pensionera mig.

Vilka mål ser du framför dig just nu då?

– Kroppen känns bra och jag känner mig bättre än 2012, när jag vann mycket. Så jag vill sätta några tävlingar igen och ta mig tillbaka till den absoluta världseliten.