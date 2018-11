Målvaktens jättematch – tänder hopp i Tingsryd

Pantern är inne i djup svacka och har förtvivlat svår att vinna sina matcher.

Bakslaget mot Tingsryd hemma i Rosengårds ishall är en ny tung förlust (0-3).

Det hjälper inte att vinna skottstatistiken med klara 45-24 när motståndarna gör flest mål.

Formkurvan pekar nedåt – och den är brant.

LÄS MER: Vändning efter mardröm: Tingsryds första seger

– Vi kan inte vinna matcher om vi inte gör mål på våra chanser. Det finns inga ursäkter utan det är bara för dåligt. Vi får fortsätta analysera det och bryta ner situationerna. Samtidigt är vi fullt medvetna om att ishockey går ut på att göra mål, säger Panterntränaren Viktor Stråhle till Sydsvenskan.

Om besvikelse är stor i Pantern är det desto mer uppåt i Tingsryd.

Bottenlaget har en tuff säsongsinledning bakom sig och är sämst i serien på att göra mål.

Nu fick man efterlängtad utdelning – och tre viktiga poäng.

Målvakten assisterade till ett mål

Hannes Johansson skickade in 0-1 när första perioden nästan var slut. 0-2 kom via Gustav Olhavers klubba efter 45 minuter och Daniel Öhrn stängde dörren för Pantern när han tryckte in 0-3. Då visade klockan 57.05.

Målvakten Tex Williamsson, som tidigare vaktat kassen i Pantern, storspelade. Han totalstängde och höll säsongens första nolla samtidigt som han assisterade till sista målet.

Tingsryd lämnar Malmö med positiva vibbar och ser ett ljus i bottenstriden. Men nästa match är tuff: AIK i Nelson Garden Arena på onsdag kväll.