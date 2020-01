Dramat: Vann efter åtta straffomgångar

I förra omgången förlorade Tingsryd klart mot Modo, med 0-3 – och omgången mot Västerås började på liknande sätt.

Innan första kvarten var spelad hade Isac Skedung tryckt in både ettan och tvåan. Och resultatet stod sig en bra bit in i matchen.

Med 37 sekunder kvar av period nummer fick dock Tingsryd känning, genom ett powerplay-mål signerat Anton Svensson. Och i ganska precis mitten av den tredje akten utjämnade Ludvig Claesson tillställningen.

Anton Svensson hade dessutom chansen att trycka in pucken i öppen kasse, men fick inte ordning på målchansen.

Annars hade hemmalaget Västerås övertaget, åtminstone i skottstatistiken. VIK hade dessutom chans att avgöra matchen i numerärt överläge under matchens sista två minuter.

– Den är på väg att glida in, den räddas på mållinjen, konstaterade kommentator Markus Sjöman i C More.

Men inget mål och en straffläggning som blev en dramatisk historia.

Efter de första tre omgångarna stod det 0-0 i straffar.

Därefter spräckte Filip Owesson nollan och Kelsy Tessier kvitterade. Samma duo brände efterkommande straffar innan Tingsryds Anton Svensson revanscherade sig för missen i slutskedet av match och återtog ledningen.

Samma Tessier kvitterade för Västerås.

Det dröjde till den åttonde omgången innan matchhjälten utsågs. Joseph Jonsson stänkte in matchens sista mål med kraft.

– Det är riktigt starkt av Tingsryd, som de kommer tillbaka efter att legat under med 0-2. Joseph Jonsson får sätta det som blir den avgörande straffen. Två väldigt fina poäng för Tingsryd, säger Markus Sjöman.

Extrapoängen är enormt viktig för Tingsryd, som nu klättrar upp på samma poäng som Södertälje på kvalplats upp.

Serieledarna Björklöven föll överraskande mot Mora