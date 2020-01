Blixtvändning i derbyt: ”Fruktansvärt rättvist”

Tingsryd hade två raka segrar mot rivalen Karlskrona i hockeyallsvenskan – då kom repliken när den som bäst behövdes.

Hemmalaget vände 0-2 till 4-2 och kopplade segergreppet i ett rasande tempo.

– Vi lyckas få in två väldigt snabba. Sedan tycker jag att vi styr hela matchen, säger Daniel Norbe och ler sitt bredaste leende framför C More-kameran.

Tingsryd chockstartade och skickade in 0-1 (Rasmus Bengtsson efter 12,38) och 0-2 (Benjamin Nissner efter 32,19) trots att hemmalaget hade kommandot.

Första målet var en rökare med klass.

– Det är bra flex i de här moderna klubbarna. Jag ser att ”Lyran” (Oskar Stål-Lyrenäs) ska vända upp och lägg upp den. Sen är det bara att panga på, säger Bengtsson.

Andra målet kom efter en snabb omställning – och satte Tingsryd i förarsätet.

Sedan kom vändningen.

William Pethrus skickade in 1-2 i bortre krysset i spel fem mot tre.

– Vi har jagat och jagat och inte fått utdelning. Det kom i rätt tid. Fem mot tre ska vara mål, men den träffen får man kanske inte alla dagar i veckan. Den sitter bra. Den är jag nöjd med, säger backen till C More.

Den stora vändningen i Karlskrona

I upptakten av sista perioden fick 3 283 i NKT-arena uppleva den totala målexplosionen.

Det slog gnistor om Karlskrona HK. Tjoff, toff – det tog bara 42 sekunder för att vända på steken.

2-2 av Daniel Norbe efter 40,31 och 3-2 av Jonathan Harju efter 41,13.

– Fruktansvärt skönt och fruktansvärt rättvist. Vi hade tålamod. Vi pratade om att ha tålamod och att mala på och mala på, analyserar KHK-tränaren Mats Lusth i segerintervjun.

När Nils Carnbäck styrde in 4-2 (45,23) hade Karlskrona jättegreppet. Men Tingsryd reducerade (Benjamin Nissner) och pressade KHK under slutminuterna.

Det räckte inte. Karlskrona vann fullt rättvist.

– Det är för jävla skönt. Vi visar riktigt bra lagmoral i dag. Vi går in till tredje och säger att ”får vi in en puck blir de nervösa”, sammanfattar Daniel Norbe i C More.

Trepoängaren innebär att KHK skuggar Vita Hästen (som har lika många poäng) på plats nr 6. Tingsryd kasade ner under strecket eftersom Södertälje vann mot Karlskoga.