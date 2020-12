”Vi ser ut som ett knattegäng”

Rögle var tillbaka i SHL till säsongen 2015/16. Fram till tisdagskvällens möte hade laget spelat 20 matcher mot Luleå sedan dess – och bara tagit tio poäng totalt. På bortaplan hade Rögle inte vunnit på elva år.

När sviten bröts var det rejält.

Daniel Zaar spräckte nollan i den första periodens sista minut. Linus Klasen satt i utvisningsbåset efter att ha dragit upp klubban i ansiktet på Niklas Hansson.

I powerplay blev Zaar helt ensam framför David Rautio efter att ha framspelats av Dennis Everberg. Han placerade iskallt in ledningsmålet och var nöjd i den efterföljande intervjun med C More.

– Det är ganska bra tempo där ute. Det är närkamper och vi smäller på. Jag tycker att båda lagen står upp väl. Det är hög kvalitet där ute, sa Zaar i den första periodpausen.

Berglund missnöjd

Mindre nöjd var Luleås tränare Thomas Bulan Berglund.

– Rögle har lite vassare chanser och vi slarvar i egen zon. De får för mycket ytor där, konstaterade han inför den andra perioden.

Och sämre skulle det bli för Berglund och hans Luleå i den andra perioden.

Dennis Everberg drev in pucken på högerkanten i offensiv zon och släppte den bakåt till Daniel Zaar centralt. Han passade vidare till Simon Ryfors som hittat fri yta vid bortre stolpen. Ryfors satte 2-0 och är nu uppe i nio raka matcher med poäng.

Nils Höglander petade in en retur till 3-0 och låg även bakom 4-0 då han vann tillbaka pucken och passade vidare till Mattias Sjögren som friställde målskytten Erik Andersson.

Erik Gustafsson förbannad

Vid två av Rögles mål var flera Luleåspelare på väg ut till båset för att byta, något Luleås Erik Gustafsson är allt annat än nöjd med.

– Det är katastrofalt, speciellt i andra perioden när man har långt till båset, säger han till C More om de slarviga bytena.

– Och efter det ser vi ut som ett knattegäng, konstaterar Gustafsson.

Han kan inte peka exakt på vad genomklappningen beror på, kanske är det hybris efter en bra start på säsongen.

– Men man måste lära sig att ha en hög lägstanivå. Det får inte se ut på det här sättet. Har man en dag när det inte stämmer måste man ändå kunna gå ut och spela 0-0 och bidra till laget på det sättet.

I den tredje perioden utökade Dennis Everberg till 5-0.

Rutinerade Rögleprofilen Mattias Sjögren njuter av säsongsinledningen och att laget nu är en guldkandidat.

– Det var man växte upp i Ängelholm. Det såg långt borta ut men nu är vi där och har ett väldigt bra lag. Det är mycket jobb kvar, vi är inte ens halvvägs in i säsongen men vi har byggt upp ett väldigt bra självförtroende och en hög lägstanivå, säger Sjögren.