Vad har Malmö arena betytt för Malmö Redhawks?

– Eftersom Malmö Isstadion var gammal och sliten, samt saknade de faciliteter som mer eller mindre krävs, så var det nödvändigt med en flytt för att hänga med i utvecklingen. Under början av 2000-talet flyttade alla klubbar i SHL in i nya arenor, och även om det var allsvensk hockey under de första åren i Malmö arena, så hade Redhawks ändå en ambition om att spela i högsta serien i arenan.

– Som helhet har den varit direkt avgörande för Malmö Redhawks att kunna arbeta som en klubb ska kunna göra på 2000-talet. Utan arenan hade man aldrig kunnat sälja samma sponsorpaket som man nu kan göra.

Hur ser du på Malmö arena storlek - för stor, för liten eller lagom?

– Med facit i hand för stor för Redhawks kostym. Frågan är om den någonsin kommer att vara i rätt storlek för Malmös främsta hockeylag. Arenan fylldes rätt många gånger de första åren, men på senaste åren har det, trots SHL-hockey, varit svårt att fylla 12.000 platser. Man skulle hållit ner kapaciteten till 9000-10.000 åskådare för att skapa mer tryck kring biljetter och att det hade känts mer välfyllt med 6000 åskådare.

– Det är lätt att vara efterklok och ingenting att göra någonting åt nu.

Är det Sveriges finaste hockeyarena?

– Ja, trots att arenan har tio år på nacken så är den definitivt Sveriges finaste hockeyarena. Som läget är nu, så kommer den dessutom vara det i flera år framöver.