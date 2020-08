”Vi hade ett för bra lag för att inte gå upp i SHL”

I ungefär två veckor har Tambellini varit på svensk mark igen, efter att ha haft bråttom hem när coronaviruset slog till under våren.

– Ja, jag tror att vi spelade på torsdagen och jag flög hem fredag kväll. Det var en stressig dag men skönt att komma hem.

Han fortsätter berätta:

– Det var en konstig sommar, speciellt i Nordamerika när rinkarna och gymmen var stängda så pass länge. Jag har inte kunnat gå på is som jag velat, så det är kul att vara här och dra i gång.

Han föddes i Vancouver och spenderade sina 13 första år där innan flytten gick till Edmonton, som han nu ser som ”hemma”.

Men vem är Adam Tambellini utanför isen?

– Jag är ganska ”low key”. Jag gillar att golfa på sommaren, jag och killarna har redan varit ute några gånger. Annars tar jag det rätt lugnt, jag är ingen ”gamer” eller så. Det jag tycker om är ”fika”, kaffet och fikabrödet har varit gott. Det är en rätt cool grej ni har här.

På isen är han killen som gjorde succé i Modo ifjol och pratades om på alla håll och kanter, vilket gör en nyfiken på vem han faktiskt är.

Det har i princip alltid varit hockey för kanadensaren, men golf har alltid funnits med i bilden.

– Det var hockey och golf, jag tävlade faktiskt i juniortävlingar i golf men hockey var mer i familjen eftersom att min pappa och bror spelade. Det kändes rätt för mig, golf känns lite ensamt och stressigt vid tillfällen.

Det öppnar upp för följdfrågan ”är du bra på golf nu?”

– Jag vill tro att jag är rätt bra, jag spelar väldigt mycket, berättar han innan jag ödmjukt får dra ur honom att hans handicap ligger på ett.

Så ja, ”rätt bra”.

Adam Tambellini draftades av New York Rangers 2013. Foto: BILL KOSTROUN / AP FR59151 AP

”Få en ny syn på hur man spelar”

Innan han kom till Modo inför förra säsongen spenderade han fyra år i AHL.

– Jag hade en väldigt bra tid under mina fyra år i Nordamerika, jag har jobbat med många bra människor i både Hartford och Belleville, två väldigt bra organisationer. Men jag tror att när man spelar i AHL så pass länge fastnar man i en roll, i ett ”mindset”, så det var kul att komma till Sverige och få en ny syn på hur man spelar.

2013 draftades han av New York Rangers som #65, i tredjerunda.

Många offensiva spelare som åker till AHL fastnar inte riktigt för spelstilen där, vad tyckte du?

– Det är rätt stor skillnad. Det var det största jag märkte när jag kom till Sverige. Det är inte en annan ”gameplan” utan mer en annan stil, mindre rink gör ju väldigt mycket. Man måste kanske vara lite mer taktiskt där och här är det väldigt kul att ha mer utrymme att skapa saker och använda sina färdigheter.

Kände du dig nära NHL?

– Ja absolut, jag kände att det var tillfällen där jag borde ha varit de som blev uppkallade... men samtidigt var det många tillfällen som jag kände att jag inte borde bli det. Det är en konstig liga på så sätt, man väntar bara på att bli uppkallade, ser spelare som åker upp och ner, och bara hoppas att det ska lösa sig. Det gjorde inte det för mig, vilket är helt okej. Det var kul att komma hit och påbörja en ny del av karriären.

”Placerades i samma kedja som de bästa i ligan”

Valet föll sedan på Modo, där han anslöt till laget i oktober 2019.

– Det kändes som att det passade mig. Oktober kom och jag var riktigt trött på att bara sitta hemma och inte spela. Min bror har spelat där också några år tidigare och hade bara bra saker att säga. Jag ville även fortsätta i Sverige eftersom att det är en bra liga och då kändes Modo som en bra början. Jag hade tur som hamnade med så bra kedjekamrater och lagkamrater.

Adam Tambellini öste poäng i Modo i vintras. Foto: BILDBYRÅN

Man måste säga att det gick väldigt bra?

– Ja, det gick väldigt bra, allt bara flöt på. Vår tränare, Björn Hellkvist var grym med oss, han lät oss göra vår grej. Samtidigt placerades jag i samma kedja med två av de bästa i ligan, det var inte tufft att börja spela med dem.

Helt ärligt nu i efterhand, hade ni gått upp med Modo?

– Helt klart, jag tror alla vi visste att vi skulle gå upp. För mig anser jag att vi hade ett för bra lag för att inte gå upp, självklart hade det varit tufft, men jag tror verkligen att vi hade gått upp. Vi hade en riktigt bra chans och det hade varit så kul att göra det för staden.

Adam Tambellinis bror, Jeff, har en historia i Sverige, men han hann aldrig komma över och hälsa på innan förra året.

– Det gjorde mitt val att flytta över hit mycket enklare när jag visste att han hade varit här och han kunde berätta om det även fast ingen av oss kan språket...

Ingen svenska än?

– Nej, jag skulle vilja och jag har försökt men man blir bortskämd här när alla är så bra på engelska, jag behöver nästan inte. Men jag borde, jag är bara en sån som inte är så bra på språk.

Men du gillar Sverige?

– Ja verkligen, det var en enkel omställning, det känns rätt mycket som Kanada på olika sätt, både här och ifjol. Sen även språket och hur bra alla är på engelska, det är skönt att jag inte sitter själv utan att veta vad som händer varje dag.

Adam Tambellini. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Örnsköldsvik byts ut mot Ängelholm

Nu är väskan packad och flytten har gått 100 mil söderut. Rögle blir nästa klubbadress för kanadensaren.

– Jag hade en bra väg hit via Kodie Curran, en bra vän till mig, som hade en stor framgång här. Det var väldigt enkelt för mig att prata med honom, med Cam och Chris, allt flöt på och jag kände mig bekväm. Det har inte gått så lång tid men jag är väldigt glad för mitt beslut.

En liga upp, vad förväntar du dig?

– När man går upp en liga höjs allt något snäpp, men jag tror att min erfarenhet från AHL kommer hjälpa mig här också. Det verkar som att det är snabbare, högre tempo, mindre missmatchningar. För egen del känns det som att jag kan ta med mig lite från förra säsongen och lite från AHL och försöka kombinera det på ett sätt i år.

Sportchef Chris Abbott är väldigt taggad att få in 25-åringen i truppen.

– Oh, wow... Han har enorm potential, en väldigt spännande spelare för oss. Det han gjorde ifjol i allsvenskan och jag tror att han kan ta det en nivå till, watch out for him.

Först Örnsköldsvik, nu Ängelholm. Det är ställen där hockeyn är väldigt stor.

– Ja verkligen, det är något man tappar i Nordamerika, speciellt i AHL. Det finns inte så stora hockeymarknader överallt, så att komma hit för oss är riktigt kul, att se hur passionerade folk är om laget. Det märks att de nästan dör för laget, verkligen ifjol. Det var riktigt kul att vara kring det och samtidigt hjälpte det att vi vann så de inte blev arga på oss.

Hur taggad är man på att det äntligen drar i gång?

– Riktigt taggad, jag tror att mycket beror på att det är så mycket annorlunda i världen nu så det är rätt skönt att få lite schema och rutiner i livet igen. Sen förhoppningsvis få spela framför fans igen, jag har hört att det blir bra tryck här så jag är taggad, det är nästan så att jag önskar att det skulle starta tidigare.