”Vi är fullt övertygade, kommer att ta det här”

Rögle och Christoffer Rifalk fick en tung start på finalserien mot Växjö Lakers. Både i lördags och i måndags blev det förlust, med 2-1 respektive 3-2.

Men när matchserien till sist vände ner till Ängelholm fick skåningarna ruljans på segerhjulet. Minst sagt.

Måndagens tredje SM-final slutade som en säker 5-1-seger för Rögle.

– Jag tycker att den första perioden är ganska jämn, säger Christoffer Rifalk, och fortsätter:

– Men vi får med oss några mål och det kan vi jobba vidare på. Sedan gör vi en grym mittperiod och vi spelar smart i tredje, då dödar vi tid. Det var en bra genomförd match helt enkelt.

Er mittperiod kan vara er bästa period under hela slutspelet. Kan det vara svårt för dig som målvakt, du får ju inget mot dig, men måste vara alert ändå?

– Ja, så är det ju och jag vill ju känna så mycket som möjligt på pucken. Men det är många matcher som sett ut så här, så det är något jag fått uppleva under säsongen.

Nu blev det ju så klart 5-1-vinst, men var det lite surt att inte hålla nollan?

– Haha, det är väl klart jag alltid vill hålla nollan?

”Fullt övertygade – kommer ta det här”

– Men just nu under slutspelet är det framför allt vinst som räknas. Vad resultatet blir spelar mindre roll, fortsätter Rifalk.

Efter kvartsfinalserien mot Frölunda har Rögle haft tufft på bortais.

Både mot Skellefteå och Växjö har Rögle förlorat slutspelsmatcherna i Västerbotten respektive Småland.

Hemma i Ängelholm däremot, är Rögle fortfarande obesegrade under vårens slutspel.

– Vi är fullt övertygade om att vi kommer ta det här och vi har en grym känsla i hela gruppen. Det ska bli kul att få spela på lördag igen och utjämna den här matchserien, säger Christoffer Rifalk, som faktiskt haft en del läktarstöd den sista tiden.

Under två av tre semifinaler – samt måndagens finalmöte – fyllde Rögle sin restaurang med högljudda supportrar.

Resultatet blev en stämning som påminner om den som präglade Ängelholm och svensk hockey innan pandemin slog till med sin fulla kraft.

– Det låter ju nästan som det är fullsatt, även om de egentligen bara sitta några stycken i restaurangen. De gör ett grymt jobb, säger Rifalk.

Christoffer Rifalk och hans Rögle vann med 5-1 mot Växjö Lakers. Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Är det något ni spelare kan lämna synpunkter om, till exempel önska att folket som släpps in ska vara högljudda och från supporterklubben?

– Nej, vi är bara glada vilka som än kommer hit, alla kommer höras ändå. Det ska bli kul på lördag, då får vi spela en hel match inför lite publik.

Hur känns din egen form nu då?

– Det känns bra. Samtidigt är alla beredda att göra grymt mycket för att vinna. Det är kul att spela just nu.

”Folk är engagerade”

Vad säger du om Växjö som motståndare efter tre matcher?

– Det är ett jättebra lag, men det har de visat under hela säsongen. Samtidigt känner vi att även när vi inte vann på bortaplan så spelade vi bra. Vi hade bara marginalerna mot oss. Sedan fick vi en urladdning i torsdags.

Nordvästra Skåne och Ängelholm har sannerligen skruvat upp hockeytemperaturen sedan slutspelet började. Överallt vajar grönvita flaggor och inför varje hemmamöte finns supportrar på parkeringsplatsen utanför Catena arena, som sjunger och tutar för hemmaspelarna.

– Det räcker att jag är ute och går på en promenad så önskar folk mig lycka till överallt. Folk är engagerade och jag tror det är lika kul för dem som för oss, säger Christoffer Rifalk.

Christoffer Rifalk i Rögle 2019/20 Matcher: 20 Vinster: 9 Förluster: 11 Räddningsprocent: 91,6 2020/21 Matcher: 33 Vinster: 18 Förluster: 14 Räddningsprocent: 91,6 2020/21 – Slutspel Matcher: 12 Vinster: 8 Förluster: 4 Räddningsprocent: 93,4 Visa mer

”Skitmål kommer alltid att komma”

Christoffer Rifalk lämnade Oskarshamn redan 2019 för att i stället skriva på för Rögle. Under sitt första år i Ängelholm var 24-åringen mestadels reserv bakom succémålvakten Roman Will – men Will lämnade förra året för att söka lyckan i Ryssland och KHL.

Under årets grundserie varvades speltiden till en början ganska jämnt mellan Rifalk och nyförvärvet Johan Gustafsson. Men med tiden har Rifalk vuxit fram som Cam Abbotts förstaval, inte minst under slutspelet där Rifalk vaktat kassen i samband med varje match.

– Det har varit många tuffa matcher, men vi har spelat bra genomgående. Så det känns bra för mig personligen och vi har kommit ihop bra som lag. Vi ska bara bygga vidare på det, säger Christoffer Rifalk.

När ni spelade uppe i Växjö sist var deras kvitteringsmål kanske inte helt otagbart. Hur viktigt är det som målvakt att klara av att studsa tillbaka direkt efter ett misstag?

– Sådana skitmål kommer alltid att hända och man får bara ta det som vilket mål som helst. Det är inget man kan påverka efteråt ändå, så det är bara att ta det som vilket annat mål som helst.

”Jag vet inte riktigt var det sitter”

Hade du någonsin i tankarna att ”nu ligger vi under med 2-0 i matcher och inget lag har någonsin vänt 3-0 i matcher under en final, nu måste vi verkligen vinna?”

– Nej, absolut inte. Vi visste att nu skulle vi få spela på hemmaplan och där är vi starka. Vi har alltid haft en bra känsla och spelmässigt har vi varit bra. Det är bara det att vi inte fick någon utdelning de två första finalerna.

– Så nej, det fanns inga sådana tankar, fortsätter Christoffer Rifalk.

Ni har ju ingen publik, så var sitter egentligen hemmaplansfördelen nu? Är det i att ni får byta först, eller handlar det om att ni är mer bekväma i er egen arena?

– Jag vet inte riktigt var det sitter. Men det är väl en kombination av många grejer; det är bekvämt, man får förbereda sig hemma utan någon resa och sedan har vi publikstödet också. Många grejer spelar in.

Nu är det bara du som har fått speltid, men hur mycket pushar du, Johan Gustafsson och Calle Clang varandra?

– Jättemycket! Båda två har varit ett grymt stöd för mig, även under hela grundserien. Det spelade ingen roll om jag eller ”JG” spelade, båda två ville precis samma sak.

– Vi pushar varandra och det har varit jätteskönt att ha de båda två bakom mig som stöd, avslutar Christoffer Rifalk.

Lördagens fjärde finalmatch mellan Rögle och Växjö har nedsläpp klockan 15.15.