Växjös tunga form: Fyra raka förluster

Albin Lundin gav nästjumbon Timrå ledningen hemma mot Växjö Lakers då han tog vara på en sargstuds från ett skott från Filip Westerlund, en ledning som stod sig perioden ut.

– Ett smart skott av ”Fille”, säger Lundin i C More.

Den andra perioden fördröjdes sedan en aning som följd av problem med isen i NHC arena men när den väl kom i gång såg det ut att bli en mållös historia då Timrå trotts ett massivt skottövertag inte lyckades överlista Adam Åhman i Växjökassen.

Ett skitmål

Men med sex sekunder kvar av perioden kom tvåan då Ty Rattie gick köksvägen och hittade in med pucken till Tim Erixon som satte 2-0 i öppen kasse.

Eller som Glenn Gustafsson beskrev det i C Mores sändning: ”Ett jäkla skitmål på slutet”.

Växjö såg ut att göra nerv i matchen i början av den tredje perioden då Andrew Calof tryckte in pucken i en tilltrasslad situation framför mål men efter en videogranskning dömdes målet bort då Jacob Johansson blockerat pucken.

Timråmålvakten lyckades sedan hålla sin nolla och Sebastian Hartmann satte också spiken i kistan då han gjorde 3-0 i tom målbur.

Segern var Timrås första det här året och innebär att medelpadingarna nu har fyra poäng upp till Malmö på säker mark. För Växjö var det lagets fjärde raka förlust och de regerande mästarna ligger nu på en åttondeplats i tabellen.

– Det är otroligt tråkigt att förlora den här typen av matcher. Det suger i dag. Vi hade kanske behövt någon som studsar stolpe in i dag, säger Växjös lagkapten Erik Josefsson i C More.