Växjö vann – trots alla utvisningar

Växjö spenderade mycket tid i utvisningsbåset. Trots det ledde man med 2-0 efter den andra perioden.

Efter att febrilt dödat tre utvisningar i början av den andra perioden kunde Hardy Häman Aktell göra sitt första mål för i år då han via en Linköpingspelare gav hemmalaget ledningen.

– Vi dödar allt vi får emot oss. Det är sättet vi spelar på. Alla har kört in sig på det de ska göra, säger målskytten om Växjös boxplay till C More.

Växjö hade sedan nätt och jämt blivit fulltaligt innan Marcus Sylvegård lämnades ensam framför Rynnäs och prickade in 2-0 i slutet av period två.

Den tredje perioden såg länge ut att bli mållös. Men när Linköping plockade ut målvakten med tre minuter kvar kunde Joel Persson punktera matchen till 3-0 i tom bur.

Viktor Fasth: ”Jag är som bäst nu”

En bidragande orsak till segern var målvakten Viktor Fasth som först drog på sig en utvisning, men sedan storspelade när LHC fick chansen i fem mot tre.

– Vi får bra momentum när vi rett ut det där, säger Fasth till C More.

– Grabbarna gör så att jag ser det framför mig, då är det lätt att spela hockey, tillägger han.

När Fasth får frågan om sin form konstaterar han att den aldrig varit bättre.

– Jag är som bäst nu, säger Viktor Fasth.

Förlusten innebär att Linköpings tre matcher långa segersvit är bruten och LHC-kaptenen Jonas Junland tyckte att förlusten kändes snöplig.

– Jag tycker att vi spelar bra hockey, vi gör några misstag. Jag tycker att vi spelare på ett sätt som ger oss chansen att vinna. Det har ju en förmåga att vända om man inte gör mål i powerplay. Det är för dåligt, säger han i sändningen.