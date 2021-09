Fullsatta läktaren och en mäktig stämning som inte skådats i Malmö arena sedan 2019.

Ja, det var upplagt för en riktig hockeyfest mellan formstarka Malmö Redhawks och Växjö Lakers.

De båda lagen kom ut piggt och starkt inför lite drygt 12 000 åskådare. Men såväl Daniel Marmenlind som Janis Kalnins spikade igen och såg till att matchens första period blev helt mållös.

Redhawks tog ledningen

– Spelet är absolut godkänt, nu ska vi bara sätta dit chanserna. Fortsätter vi så här kommer de trilla in, säger Redhawksforwarden Carl Persson till C More efter den första perioden.

Och visst skulle pucken trilla in.

Malmö Redhawks bröt det mållösa resultatet med lite drygt sex minuter kvar på mittperioden. Carl Söderberg vann en offensiv tekning och skickade pucken till Marcus Sylvegård, som tryckte in matchens första fullträff via kedjekamraten Lance Boumas byxor.

För Växjö Lakers blev den andra perioden dubbelt dålig. För det räckte inte med att de regerande mästarna hamnade i underläge – dessutom utgick backen Juuso Vainio skadad.

Växjö vände på matchen

Men bakslagen till trots – tidigt i den tredje perioden ordnade trion Miika Koivisto, Richard Gynge och Robert Rosén såväl en kvittering som ett ledningsmål.

1-1-fullträffen signerades Koivisto, när han tryckte av ett lurigt avslut från blå som helt ställde Daniel Marmenlind.

Kort senare blev Gynge målskytt för femte gången den här hösten. Ett avslut från Rosén damp ner strax framför Gynge, som vispade in matchens tredje fullträff.

Malmö Redhawks jagade febrilt en kvitteringspuck och fick vid ett tillfälle spela med sex spelare mot fyra.

Men det räckte inte.

Lakers red ut stormen och höll tätt bakåt – dessutom satte Emil Forslund 3-1-målet i tom kasse kort från slutet.

