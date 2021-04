Växjö klart för final: ”Var full kalabalik”

Efter Örebros seger i match fyra fick Växjö en drömstart i den femte semifinalen under torsdagskvällen.

Efter fyra minuters spel blev Richard Gynge serverad öppet mål av Emil Pettersson och i periodens sista minut utökade Brendan Gaunce.

När knappt halva den sista perioden var spelad såg det ut som att Linus Öberg hade reducerat för Örebro. Men efter ett långt samtal med situationsrummet kom domarna fram till att Öberg hade kommit i kontakt med målvakten Erik Källgren när han tryckte in pucken från nära håll.

Växjö till final – besegrade Örebro

– Det var full kalabalik in mot målet. Det är 9-10 spelare plus målvakt inne i målgården. Linus Öberg har kontakt med målvakten när han trycker in pucken, det är bedömningen, säger experten Johan Tornberg i C Mores studio.

Efter det bortdömda målet lyckades Kristian Näkyvä reducera men Växjö höll ut och tog sig till final efter ett 3-1-mål i tom kasse från Brendan Gaunce som blev tvåmålsskytt i matchen.

Växjö möter Rögle i finalen.

