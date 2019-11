Växjö bröt trenden – segrade i derbyt

Efter den katastrofala förstaperioden i torsdags mot HV 71 var det ett nytt Växjö Lakers som klev ut mot Oskarshamn. Ett nytt självförtroende skapade offensiva lägen och samtidigt var Oskarshamns Johannes Salmonsson besviken på sitt lag.

- Riktigt dålig från vår sida. Jag tycker att vi har varit på god väg de sista matcherna, men i dag är jag inte alls nöjd. Tre skott på mål på hemmaplan, det är derby, inte okej. Det här håller inte, vi kommer torska denna match om vi inte kommer upp, säger han till C more.

Marcus Davidsson gav Växjö ledningen efter 16 minuter spel när han gick på avslut direkt efter tekning i anfallszon. Tex Williamsson i Oskarshamnsmålet täcktes av sina egna spelare och pucken hittade in i mål.

”Vet inte riktigt hur de tänkte”

Men det var inte hans första mål i matchen.

Ett tag tidigare tog han en retur framför mål och prickade målet – men Roman Horak ansågs vara i målgården och det dömdes bort.

- Jag vet inte riktigt hur de tänkte där alltså, jag tycker väl att Roman inte stör så mycket, kändes som att de knuffade in honom i målvakten lite grann, men jag tror ändå inte att målvakten hade kunnat göra något - oavsett om han var där eller inte, sa Davidsson till C more efter första perioden.

I den andra perioden blev det fyra numerära överlägen, varav Växjö som fick chansen i tre av dem, men det var bara Oskarshamn som lyckades göra mål.

Nästan fjorton minuter in stod Nicklas Heinerö på rätt plats efter ett avslut från Joakim Thelin. Han fick dubbla möjligheter och andra skottet hittade in i mål.

Drömstart på tredje för gästerna

Växjö har haft problem i powerplay och det blev heller inga mål i den spelformen under lördagen.

Men fyra sekunder efter att Markus Modigs suttit av sin utvisning kunde Roman Horak styra in ett skott från Shinnimin och återigen ge ledningen till Växjö.

– Det kändes väldigt bra med Shinnimin och Davidsson, så jag tror vi kan ha något där. Men det är första matchen tillsammans så förhoppningsvis kan vi köra vidare på det, säger Roman Horak till C more.

Men resten av perioden var det Växjö som skapade flest lägen framåt – fram till att det återstod tre minuter.

Pressade på för kvittering

Med hela tre minuter kvar valde Oskarshamn att ta ut Tex Williamsson ur målet och spela sex mot fem, i jakten på kvitteringen.

Men trots en rejäl anstormning lyckades Växjö täppa igen och ta med sig alla tre poäng hem – samtidigt som de bröt sin förlusttrend.

– Det var en viktig match för oss, vi är väldigt glada att vi får med oss tre poäng. Förhoppningsvis kan vi bygga vidare på det, säger Roman Horak till C more efter matchen.