Alexander Molldén kom till Redhawks under sommaren sedan man tappat Helge Grans till NHL.

Då nyttjade han en klausul i sitt kontrakt som han hade skrivit med Västerås för att gå till SHL. Dit hade han värvats av Kristianstad under sommaren.

Nu kan Kristianstad jubla. För Molldén kommer tillbaka, och spelar redan imorgon när laget tar emot Karlskoga i sin premiär.

– Det gäller match för match. Sedan får vi se, säger Patrik Sylvegård, sportchef i Malmö Redhawks.

Under de första fyra matcherna av SHL-säsongen så har Molldén varit utanför laget av konkurrensskäl. Han kommer dock att kunna kallas tillbaka med bara en dags varsel, och dubbelregistreras på samma sätt som Eric Engstrand gjorde hos IF Troja-Ljungby under gårdagen.