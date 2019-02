Underliga målet: ”Vad gör han?”

Växjös Jonas Röndbjerg åkte på en utvisning redan två minuter in i hemmamötet med Rögle på lördagen. Och i efterföljande powerplay kunde Linus Sandin skicka in ledningsmålet till gästerna.

En drömstart för Rögle med andra ord – men bara efter två minuter hade Växjö kvitterat.

Brendan Shinnimin föste i väg en puck som målvakten Justin Pogge såg ut att ha koll på – men pucken lyckade leta sig in bakom mållinjen.

”Vad gör Justin Pogge?”

Pogge såg ut att få med sig pucken in i mål när han tappade balansen och började backa.

– Vad gör Justin Pogge? Det var ett löst skott som han sjabblar in, det där är en bjudning. Pogge, som ju normalt sett är så säker. Väldigt märkligt ingripande av Rögle-målvakten, säger kommentatorn Björn Geijer i C More.

Matchen pågår – följ den här.

FÅ BÄST KOLL! Alla nyheter om Rögle BK – direkt i Messenger

FÅ BÄST KOLL! Alla nyheter om Växjö Lakers – direkt i Messenger