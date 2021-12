Det är oroligt i Malmö Redhawks.

Laget som inledde säsongen urstarkt, med att plocka tolv poäng de första sex matcherna och såg ut som ett lag som kunde utmana för den absoluta toppen med sitt stjärnfyllda lag.

Då kom stjärnmålvakten Oscar Alsenfelt tillbaka, Fredrik Händemark vände hem från Ryssland och någon vecka senare anslöt även Magnus Pääjärvi.

Förväntningarna blev skyhöga.

Men som så många gånger förr så har det inte kuggat i för Malmö Redhawks när stjärnorna rasslat in i truppen.

Tvärtom.

På de 17 senaste matcherna har man tagit 13 poäng.

– Man känner samma sak som styrelseordförande, som supporter. Det är frustrerande. När vi äntligen tycker vi vågar satsa, så hade vi hoppats på att vi skulle göra en positioneringsförlyttning rent sportsligt. Man kan ju kallt konstatera att vi inte nått dit, säger Mats Larsson.

Känner du att ni ska revidera målbilden?

– Ja… Se till att vi har två bakom om oss, sedan två till, och då ta oss till åttondelsfinal. Problemet är att plötsligt ska man ta 2.4 poäng i snitt för att komma topp sex. Men de senaste tio-femton matcherna så finns det ingenting som tyder på det. Då får man förändra målbilden.

Hur hanterar ni det från styrelsen?

– Vi försöker att vara positiva. Skicka en förtroendeingivande kommentar att vi tror på det, det kommer att vända osv.

– Att gå ner och säga att nu måste ni ändra er målbild, det fattar de ju förstås själva i spelartruppen.

– Jag kan säga att självinsikten om var man befinner sig är mycket hög. Jag pratar med spelare och ledare. Framför allt de ledande. Det är en hög medvetenhet och frustration. Jag ska inte säga att de ber om ursäkt, men det är inte långt ifrån att de gör det, säger Larsson.

– De tycker att man fått alla förutsättningar, och alla hade målbilden att Malmö Redhawks ska lyfta, och ta de första stegen mot att bli ett etablerat topplag, men så här långt är det inte mycket som talar för det.

De senaste 17 matcherna har ni tagit 13 poäng. Det är bottenlagsbeteende.

– Så är det. Någon match förlorar man alltid och det vet vi.

– Men vårt problem är att vi inte kommer ur fasen då vi förlorar.

– Vi väntar på att något ska hända och att vi får utdelning, att vi får stora vinstsviter. Men jag är inte så naiv så jag tror att vi ska vinna tio raka, som vi gjorde i fjol. Men det kanske kan vara så att vi vinner tre raka, förlorar en, två raka, förlorar en och så vidare.

– Vi måste hitta in i poänggivande rytm. Det här laget kan spela hockey.

Även hos sportchefen och vd:n Patrik Sylvegård är det bekymrat.

Han satte sig på tåget till Stockholm för att möta upp laget i måndags, såg matchen mot Djurgården på plats, innan han på nytt vände hem till Skåne. Då satte sig resten av laget på bussen till Sundsvall för att spela match mot Timrå på torsdagen.

En match som blir mycket betydelsefull. Malmö Redhawks placerar sig på en kvalplats om det är så att Timrå vinner matchen.

Under sin tripp till Stockholm så var Patrik Sylvegård konkret och tydlig till gruppen.

Nu handlar det om att adressera saker.

– Vi har agerat i dag. Det går att skälla och gorma på folk som ligger ned men vi måste vara tydliga. Tränarna har varit det, vi hade ett bra snack i går kväll och även i dag. Vi vet vad vi måste förbättra, det finns saker i spelet som måste upp. Det finns tydliga mönster i vårt spel som gör att vi inte vinner, och det måste vi belysa hårdare än vi gjort. Och det är på ren svenska tränarens förbannade skyldighet att göra det. Spelarnas också. Det är lätt att hitta fel på allt och alla, men samtliga 25 spelare plus ledare måste steppa upp. Det ligger ett ansvar hos alla, även hos mig, att vända det här. Jag förstår att tidningarna spekulerar i tränarsparkningar hit och dit, men det spelar ingen roll vilken tränare vi har om vi inte gör rätt ute på isen. Vi måste uträtta det vi kommit fram till ihop.

Hur angriper ni det problemet då, med att komma samman som grupp och börja samla på sig resultat?

– Vi har fått in mycket starka viljor under resans gång och det är en process vi jobbar med. De har kul ihop, det är inte osämja i gruppen, men det är starka viljor som måste anpassa sig och det kan vara en del i det här. Det är ett jäkla go i gänget, men förluster föder förluster och då kommer en osäkerhet in bland spelare och tränare. Då har vi tummat på det vi ska göra och då straffas vi hårt. Sedan har självförtroendet naggats i kanten, det ser jag på killarna.

Trots att ledningen i klubben inte tycker att tränaren Joakim Fagervall får ut vad han ska av truppen, och att spelarna inte presterar resultat så är både Sylvegård och Mats Larsson tydliga med att det inte är aktuellt att göra sig av med någon tränare.

Spekulationerna har givetvis tagit fart och det finns åsikter på många håll.

Så sent som under tisdagskvällen hade Aftonbladet uppgifter om att frågan diskuterats i Malmö Redhawks styrelse. Det får ordförande Larsson att gå upp i varv.

– Jag såg att det förekom något snack om att vi skulle ha haft diskussioner om att sparka tränaren. Jag kan bara säga att det är helt fel. Det är taget ur luften! Då finns det en skuggstyrelse i Malmö Redhawks som jag inte känner till. Vi har inte haft några sådana möten. Det är fel, det är helt åt helvete fel, säger Larsson och fortsätter:

– Nej, vi har inte haft några krismöten.

– Nej, vi har inte högst upp på agendan nu att sparka någon tränare eller göra någon dramatisk förändring. Vi har fått ett väldigt starkt stöd av spelarna och allihop att det var helt rätt beslut att skapa arbetsro. Inte att det ska komma in några nya och skrika och gapa. Vi har skapat arbetsro och vi ser ingen anledning att förändra.

Den 10 november förlängde ni med Fagervall.

– Precis, vi har precis förlängt med honom. Hur korkat vore inte det att sparka honom två veckor senare för att vi förlorat lite matcher? Så gör man inte. Då är man ute på hal is. Då är man mer rädd om sin egen rygg och vad andra tycker.

Patrik Sylvegård håller med:

– Det är typiskt idrotten. När resultaten inte går med en, då ska man hitta en syndabock. I dagsläget har vi fullt förtroende för ”Jocke”, men det är klart att vi alla är besvikna på resultatet. Jag har en stor del i det här också. Jag skäms, ”Jocke” skäms, spelarna skäms. Vi kan slå alla lag om vi gör rätt saker, men det har vi inte lyckats med, säger Sylvegård.

Ångrar du att ni förlängde med Fagervall?

– Nej, det gör jag inte. Jag förstår hur fansen uttrycker sig, ”hur kan ni göra så?”, men jag tycker hela tränarkonstellationen – som jag ser varje dag – är bra. Fakta är att vi inte får ut max av truppen och tränarna har en stor del i det, men det är inte bara deras fel. Spelarna bär ett ansvar också. Det ska mycket till för att något ska hända i Malmö med tränarna. Det är bättre att vända och vrida på det här internt, och hjälpa Fagervall, Styf, Kollar och Hadelöv, i stället för att göra sig av med dem.

Du nämnde ditt ansvar i det här, vad ser du att du hade kunnat göra annorlunda?

– Jag är sportsligt ansvarig och jag duckar inte för någonting. Mitt jobb är att sätta ett så bra lag som möjligt på pappret, det är jag anställd för, och jag tycker att vi har ett bra lag. Det tycker de flesta, men vi får inte ut max.

Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Även klubbens hedersordförande Percy Nilsson har åsikter.

Som arenaägare, och en del i satsningen är det är hans plånbok som bekostat hemkomsten av Carl Söderberg och även var del i att man kunde plocka hem Fredrik Händemark mitt under säsongen så bekymrar läget honom. Han tar upp Oskarshamn som ett exempel på ett lag han tycker vill andra saker än Malmös spelare.

– De är inget speciellt, men de vill vinna åtminstone.

Du som varit med och satsar, du måste vara besviken.

– Jag hade kanske inte tänkt den här platsen, men man kan inte vara besviken innan säsongen är slut. Det är en bit ner till 14:e platsen. Då är det kris.

Vad tror du att det beror på?

– Det är för mycket bra spelare kanske. Det är det som är intressant. Att bygga lag. Men du får ta det med Patrik Sylvegård, säger Percy Nilsson.

Just åsikterna utifrån är någonting som Mats Larsson ser och hör. Han säger att han i egenskap av ordförande får stå till svars bland företag och bland fans ute i staden.

Alla ärenden tar lite extra tid, för alla vill ha svar.

– Att säga att Malmö Redhawks inte kämpar, det är fel. Vi ser att det pratas mycket om inställning och håglöshet. Så kan det säkert se ut, men mätningarna säger helt annorlunda. Vi åker mer än snittet i SHL. Det är istället hur vi åker som vi har behövt gå till botten med, säger han.

Andreas Hadelöv. Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN

Andreas Hadelöv som jobbar med statistik redan i sin halvtidstjänst som analytiker i föreningen, men han har under den här tiden fått ett specialuppdrag. Han ser alla matcher på plats och jobbar närmre laget, än vad han brukar göra.

Han var dessutom med på det mötet med Larsson och Sylvegård under sen kväll och natt efter Djurgårdsmatchen.

– Klart som sjutton vi lägger mycket tid och energi. Jag satt själv i natt med Hadelöv och Patrik, säger Mats Larsson.

Är det inte tränaren som ska se till att de gör rätt för sig?

– Lite så är det. Men inställningsfrågan, det är också tränarens sak att göra laget redo för spel. Men att säga att Malmö Redhawks inte kämpar. Det är fel.

Vem säger det?

– Ingen specifik. Det är mer rubrikerna och sanningarna i de sociala medierna. Det händer inget i båset, de kämpar inte. Ja, det kanske kan se ut så för ögat. Men vi kan ändå konstatera att vi tar i, men får väldigt lite betalt.

Men det handlar väl om resultat?

– Ja, där har du den frågan. Hur åker vi? Vad förbrukar vi energi på?

– De bärande kedjorna ligger lite för mycket på rull, och vi blir sårbara bakåt, om man snabbt ska sammanfatta det.

– Det är en sådan sak som man måste försöka rätta till. Det hade jag hoppats att en rutinerad huvudtränare skulle kunna se ganska snabbt och rätta till. Men riktigt så har inte varit fallet.

– Vi ska försöka göra lite justeringar. För det finns ett par ganska påtagliga saker.

Det finns en kritik mot hur det coachas upplever jag.

– Det finns det. Nu försöker vi adressera det här, men vi gör det i lugn och ro. Vi försöker lägga all prestige åt sidan. Och konstatera att det här har inte blivit riktigt bra.

– Då får man kanske förtydliga rollfördelningen i båset.

Är det inte rätt tydligt?

– Så är det egentligen. Men man kanske måste lyssna mer på varandra. Men herregud, de pratar med varandra. Sedan kan jag utifrån, från en läktarposition undra hur de kommer fram till vissa beslut, det ska jag vara ärlig och säga.

– Det här blir Patriks avdelning. Han får prata med dem.

– Från styrelsen är vi positiva, vi gnäller inte, vi gapar inte, vi sparkar inga till höger och vänster. Vi sitter ner och tittar från vår horisont att det här är inte bra, och att det här borde vara bättre. Vi kan även nu konstatera vad vi ska rätta till.

Mats Larsson. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

Så ditt besked är…?

– Vi har lokaliserat saker, och de ska rättas till.

Patrik Sylvegård kommer alltså inte att sparka någon tränare, utan man kommer i stället utgå från analysen som nu görs genom Andreas Hadelöv, och ta det därifrån.

Inte heller några nya spelare är tänkta att värvas.

– Just nu är vi nöjda. Det är inte där problemet sitter, utan vi måste hitta tillbaka till våra grunder. Vi behöver vinster och då kan det här loket börja tuffa på. Jag ser hur vingklippta killarna är och det säger jag inte för att det är synd om dem. Samtliga måste tillbaka till basic och inte fladdra i väg eller börja titta på sin egen poängskörd, säger Patrik Sylvegård.

Lite som ni gjorde ifjol då ni vände en negativ trend?

– Ja. Tomas Kollar kom in ifjol och hjälpte oss, vi måste tillbaka till det och bli mer noggranna. Det är detaljerna det sitter i. Titta lagen som går bra, de är slaviska i vad de ska och inte ska göra i allting.

Brynäs och HV71 var i kvalet ifjol, Djurgården ligger pyrt till nu. Det är stora klubbar i svensk hockey och Malmö har också en stark status. Är du orolig över att ni ska hamna där?

– Jag känner oro hela tiden. Jag tänker i de termerna, att vi ska hamna i kval, men jag är orolig varje dag. Under de här åren har det inte funnits många dagar då jag inte känt oro. Det är ingen walk in the park. Jag ifrågasätter vad jag och vi som organisation gör varje dag. Det är det jobbiga och ändå tjusningen med att jobba med idrott för det är människor det handlar om. Och i år har vi ökat kostnaderna och flyttat fram våra positioner, men vi har inte fått det att flyga, Men det är inte över än.

Mats Larsson:

– Vi avvaktar nu. De har rapporterat till oss att hittat bekymmer som ska rättas till. De har en plan. Jag utgår från att alla är prestigelösa och är beredda att lyssna på det Hadelöv och Patrik säger. Jag utgår också från att de är tillräckligt skickliga hockeyspelare. Men vi måste också se att de förändringarna vi gör, som inte är dramatiska. Sedan får vi se vad resultatet blir.

Om det inte blir resultat längre fram?

– Det är klart som sjutton att vi inte kan sitta stilla och se hur stenen sjunker. För till sist finns inga livlinor kvar.

– Klart är att alla larmsignaler blinkar rött. Vi har haft styrelsemöten där vi bett tränaren och Patrik förklara för oss hur de ser på saken, hur de bedömer läget.

– Vi i styrelsen kan inte säga att vi kan mer hockey än vår tränare och sportchef, men så ser strukturen ut och det finns en plan, men till slut kommer vi ju att tappa förtroendet om det visar att det bara är prat. Då kan åtgärder bli aktuella. Men där är vi verkligen inte idag. Vi är långt därifrån.

För Mats Larsson är prioriteringen enkel i det läget man nu satt sig i.

Laget ska undvika kval.

– Men vi ser verkligheten och prioritet ett nu är att se för helvete till att vi inte spelar playout.

Luleå körde över Malmö