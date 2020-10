Talangens första mål sänkte Rögle

Leksand kom till spel med tre förluster på fyra omgångar i sitt bagage. Den senaste mot Oskarshamn i torsdags.

Men starten mot Rögle bådade gott. I den första perioden spräckte Peter Cehlarik målnollan när han sköt in 1-0 bakom Johan Gustafsson i Röglemålet.

Men Rögle ryckte upp sig.

Innan perioden avslutades lyckades backnyförvärvet Lucas Ekeståhl-Jonsson bomba in kvitteringen – med ett avslut som satt cementerat i nätet.

– Det blir så ibland. Men jag såg inte själv att pucken gick in, sa den hårdskjutande backen till C More efter sin fullträff.

”Stort – har haft många chanser”

I den andra perioden bjöds den lilla men högljudda publiken på ytterligare två premiärmålskyttar.

Först tryckte Olli Palola in sitt debutmål i Rögletröjan – innan den Leksandsfostrade hemmasonen Emil Heineman fick göra sitt första, efterlängtade, mål för moderklubben.

– Det är stort. Jag har haft många chanser, så nu är det skönt att kunna trycka dit den. Men det gick så fort att jag inte hann tänka, sa Heineman till C More.

Matchens tredje och sista period blev – trots bra chanser och offensivt spel – helt mållös och tillställningen fick avgöras först under förlängningen.

Vem som blev hjälte?

Jo, Oskar Lang – som efter att han lämnade utvisningsbåset tog emot pucken, åkte upp till offensiv zon och serverade Jon Knuts, som satte segermålet.

– Det var på tiden. Samtidigt var det skönt att få ta vår första hemmavinst. Vi har spelat bra, men inte fått tre poäng, sa Jon Knuts till C More direkt efter slutsignalen.

