Avblåsningarna var få och tempot var högt.

Men trots en förhållandevis chansrik matchinledning blev det ingen fullträff under matchens första 20 minuter i Malmö arena.

Framför allt var det hemmalaget Redhawks som stod för de riktiga farligheterna – men Mantas Armalis stod emot och höll nollan.

– Vi gör det bra första tio minuterna. Sedan när vi får powerplay så drar vi ner på tempot och släpper in de i matchen. Men det är en bra första period, summerade Marcus Sylvegård till C More.

Mittperioden blev minst lika bra för Malmö.

Skåningarna fortsatte trycka ner Djurgården och efter lite drygt fyra minuter kom utdelningen när Jaedon Descheneau tryckte in sitt första mål för Redhawks.

”Vi har inget självförtroende”

Hemmalaget fortsatte vara skarpa offensivt och med tre minuter kvar på mittperioden utökade Ponthus Westerholm till 2-0. Malmöforwarden blev till en början helt frispelad men sköt sitt första avslut en bra bit över mål.

Westerholm själv snappade upp returen, rundade kassen och satte matchens andra mål via Marcus Högströms skridsko.

– Vi har inget självförtroende i spelet och då måste man välja lättare lösningar på isen, sa Djurgårdens Niclas Bergfors till C More.

Stockholmarnas självförtroende blev nog inte bättre av att backtalangen Anton Olsson gjorde sitt första SHL-mål för Redhawks när han utökade till 3-0 tidigt i den sista perioden.

Men visst skulle Djurgården skapa spänning i Skåne.

Sju minuter hade passerat av den sista perioden när Sebastian Strandberg satte stockholmarnas första fullträff för torsdagen.

Därefter fortsatte Djurgården försöka vaska fram ytterligare reduceringar – utdelningen kom när bortamålet var tomt och en och en halv minut återstod på matchen.

Linus Videll tryckte in pucken bakom Daniel Marmenlind och en intensiv kvitteringsjakt tog vid.

Som inte bar frukt.

Malmö Redhawks stod emot och vann till sist med uddamålet, 3-2.

