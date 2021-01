Talangen bakom blixtvändningen

Det var inte mycket som tydde på att Malmö Redhawks skulle få med sig någonting i hemmamötet med Örebro. Närkingarna vann både skottstatistiken i period ett och två, samt ledde med 1-0 efter att Joonas Rask fått in ledningsmålet via en styrning från en hemmaförsvarare. Malmö såg trött och segt ut, samtidigt som Örebro i omgångar var direkt överlägsna på alla fronter.

Då, från ingenstans: en sen tackling på Christoffer Forsberg signerad Oliver Eklind och 2+10 för checking from behind. Helge Grans tackade, tog emot och small in kvitteringen bakom en chanslös Jonas Arntzen.

– Den satt skönt i krysset där, det måste jag säga. Emil (Sylvegård) är stor och tung där framför målet, så då måste man hitta en lucka. Otroligt skönt att det äntligen lossnar i powerplay också, säger Helge Grans efter matchen.

Sist du gjorde mål var det ju också mot Örebro här hemma i Malmö.

– Ja, precis! Det ligger kanske något i det, säger Grans och skrattar.

Två mål på 50 sekunder

Mindre än en minut senare var det dags igen - denna gången assisterade Grans Jan-Mikael Järvinen som med kraft och beslutsamhet drog in ledningsmålet – Robin Kovacs hade dessförinnan åkt ut två minuter för slashing och hade knappt hunnit sätta sig i båset innan han fick kliva ut igen.

– I det läget var det bara för mig att lägga vidare den till (Jan-Mikael) Järvinen där, säger Helge Grans om sin assist och fortsätter resonemanget kring hur laget kunde prestera så bra i den tredje perioden efter två så svaga föregående motsvarigheter:

– Att få in 3-1 var väldigt viktigt, då kunde vi stänga matchen. Jag vet inte riktigt varför vi vaknar så sent – Örebro var nog helt enkelt bara mer påslagna än vad vi var i första. Det måste vi jobba bort snabbt.

Joe Veleno utökade till 3-1 i mitten av den tredje perioden och Emil Sylvegård punkterade tillställningen med två minuter kvar med skott i tom kasse. Malmö tog därmed sin tredje raka seger och är hittills obesegrat under 2021.