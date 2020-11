Sylvegård var med och sänkte moderklubben

Poängmässigt har 21-åringen haft det tungt.

Bara tre poäng efter 17 spelade matcher.

Men när han ställdes mot sin moderklubb Malmö och sin storebror Emil så lossnade det äntligen för Marcus Sylvegård. Det var fem minuter in i den första perioden som 21-åringen drog på ett skott från snäv vinkel och letade sig långsamt in under Oscar Alsenfelt och passerade mållinjen med minsta möjliga marginal. Något som kom att sätta tonen för hela matchen.

I den andra perioden fick Ilari Melart på backskott skott längs med isen till 2-0 och i den tredje gjorde man 3-0, men efter matchen hyllar Sylvegård sin moderklubb och kommer med tips.

– Jag tycker man spelar bättre nu. Lite tillbaka till det gamla Malmö. Stora och tuffa. Man spelar annorlunda nu. Jag tror man reser sig och kommer börja avancera i tabellen, säger han.

Hur känns det att se de sist?

– Jag vet hur det känns. Vi var där förra året med Växjö. Men vi pratade ihop oss. Jag tycker Malmö är på rätt väg.

Alsenfelt spelar inte på lördag

För Redhawks blev det en tuff kväll. Trots att man vann skotten så blev man nollade.

Efter matchen ger också tränaren Joakim Fagervall ett tufft besked.

Stjärnmålvakten Oscar Alsenfelt som utgick i den andra perioden, och han spelar inte på lördag mot Leksand.

– Varken Oscar eller vår lagkapten Oliver Lauridsen spelar, säger Fagervall.

Då fick Christoffer Forsberg agera lagkapten för andra matchen i följd.

– Vi hanterar Växjö hyfsat. Men vi släpper in alldeles för billiga mål. Sedan är Växjö bra på att spela på ledningen. Vi blir alldeles för jagande. Då skapar vi inga riktiga målchanser, säger Forsberg.

– Känslan är att vi hade behövt en puck så vi i alla fall ligger jämt. Det är svårt att jaga Växjö. De är ett av seriens bästa lag med puck. Ett av de värsta lagen att behöva jaga. Sedan behöver vi ta lägen som vi får.