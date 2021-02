Ett av lagen hade vunnit fyra raka matcher.

Det andra kom till spel med fyra raka förluster.

Det var minst sagt skilda världar på isen när slutspelsjagande Malmö Redhawks tog emot det formsvaga topplaget Luleå hemma i Skåne.

Och visst var det Malmö som började bäst. Redhawks tog ledningen efter drygt elva minuter när Carl Persson vann puck bakom bortamålet och serverade Jan-Mikael Järvinen med en passning.

– Just nu känns det ganska bra. Vi har en bra form och vi tävlar mer än tidigare. Nästan varje kväll vinner vi matcherna. Den största skillnaden mot förr är att vi också tävlar mot de bästa lagen nu, sa målskytten till C More efter den första perioden.

Fullträffen var Jan-Mikael Järvinens sjätte den här säsongen.

”De är effektiva”

Formstarka Malmö fortsatte spela bra under mittperioden och fick god utdelning på sina målchanser. Skåningarna avlossade åtta avslut under den andra perioden – tre av dem gick i mål.

Jesper Jensen Aabo var först ut när han bombade in en puck bakom Jesper Wallstedt. Christoffer Forsberg utökade ledningen, innan formstarka Adam Johnson gjorde 4-1 i powerplay.

– Vi ligger under med 4-1 och det summerar väl det mesta, sa en uppgiven Filip Hållander till C More.

Hållander själv blev målskytt när han i början av mittperioden kom fri mot Lars Volden och tryckte upp en puck i nättaket.

Men det där målet var inte mycket värt.

– Vad har de skjutit, 15 skott och de har fyra mål? De är effektiva, sa Hållander.

Men i slutperioden var gästande Luleå också effektiva.

Reducerade flera gånger

Med kniven mot strupen gjorde norrbottningarna nästan på en gång ett viktigt reduceringsmål, som innebar 4-2 på resultattavlan. Daniel Sondell sköt från blålinjen och framför Lars Volden stod Petter Emanuelsson, som styrde in pucken i mål.

Sex minuter senare var det dags för nästa fullträff, när Luleå fick powerplay och Nils Lundkvist satte sitt tolfte mål för säsongen.

Ett fullständigt pånyttfött Luleå jagade en kvittering och pumpade på med farliga avslut på löpande band mot en storspelande Lars Volden.

Men Malmös reservmålvakt har lyckats vinna samtliga matcher han spelat sedan årsskiftet – och den trenden tänkte han knappast låta ta slut. Malmö stod emot Luleås kraftiga anstormning, och med en dryg minut kvar på matchen gjorde Emil Sylvegård 5-3 i tom kasse.