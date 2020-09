Straffade Linköping – tog första segern

Det var två lag med skakigt som ställdes mot varandra. Växjö tog en tidig ledning redan efter sju minuter när Fredrik Karlström prickade in 1-0, assisterad av Marcus Sylvegård och Pontus Holmberg.

Men glädjen blev kortvarig.

Linköping kvitterade genom Patrik Lundh och 1-1 blev slutresultat efter den första perioden.

Gick till straffar

I den andra perioden var Växjö närmast ett ledningsmål men Linköping stod emot och åt upp sig i matchen, men ingen av lagen lyckades ta ledningen.

– Vi slarvar lite och får långa byten. Vi börjar med att få många chanser men sen så dippar vi. Det blir jobbigt att spela, säger Pontus Holmberg i C more.

– Vi måste spela bättre med pucken, våga hålla i lite. Det gäller att få mycket trafik framför mål, säger Jonas Holös.

Bortalaget Växjö tryckte på för ett ledningsmål i den tredje perioden och kom till ett par chanser men 1-1 stod stabilt och matchen gick till förlängning. Väl där var båda lagen nära men 3 mot 3-spelet resulterade i noll mål och matchen fick avgöras på straffar. Då var det Växjö som var det starkare laget och knep bonuspoängen.

Fredrik Karlström, som blev målskytt, hade bråttom in till omklädningsrummet. Sedan ropades han ut för att intervjuas av C more.

– Jag ville fira med grabbarna. Jag var först in tror jag. Jag tycker att vi fortsätter på samma sätt som vi gjorde under försäsongen. Vi har den speeden som krävs i dag och det hade vi inte senast, säger Karlström.