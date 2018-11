Det var ett revanschsuget Malmö som tog emot Timrå under söndagseftermiddagen.

Hemmalaget styrde tidigt spelet i matchen, men lyckades inte spräcka nollan i den första perioden.

Halvvägs in i andra kunde man dock till slut ta ledningen i matchen när Martin Janohls, på et retur från Stefan Wargs, drog in 1-0.

Därefter dröjde det endast två minuter innan Emil Sylvegård utökade till 2-0 – hans första mål sedan den 20:e oktober.

Timrå irriterade efter målet

Sylvegård nöjde sig dock inte med att göra ett mål.

Timrå svarade tidigt i tredje när Rickard Palmberg i powerplay reducerade till 2-1.

Malmö kunde dock säkra vinsten när man i slutet av perioden – återigen genom Emil Sylvegård – utökade till 3-1. Irritation uppstod på Timrå-bänken där man menade att målburen lyfts och att målet därmed inte borde ha godkänts, men efter att ha videogranskat situationen bedömde domarna att målet var giltigt.

– Först är det kontakt med vår målvakt och sen lyfter målburen och pucken går in. De bedömer att målvakten inte har någon chans att rädda och att det därför är mål. Men det är bara att acceptera beslutet, i slutändan är det vi som måste göra det bättre, säger Timrås tränare Fredrik Andersson i C More.

Emil Sylvegård gjorde hattrick

Med endast en halv minut kvar av matchen kunde Sylvegård sedan fullborda sitt hattrick efter att ha lagt in 4-1 i tom målbur.

– Jag är ingen målskytt men det var roligt, säger Sylvegård i C More.

Han säger att det var skönt att få en vinst efter förlusten i Skellefteå, men att man samtidigt kan spela bättre än vad man gjorde i dag.

– Vi glömde den matchen och sa i omklädningsrummet att vi ska gå ut, ta tre poäng och göra en bra match. Jag tycker att vi är förtjänta av den här vinsten, men vi kan göra en bättre match.

Resultatet innebär att Malmö nu går upp till tredje plats i tabellen, samtidigt som Timrå efter helgens omgång sjunkit ned till 13:e plats.