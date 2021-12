Mycket hinner hända inom loppet av 20 intensiva hockeyminuter.

Adam Tambellini öppnade målskyttet mot Luleå redan efter lite drygt fem minuter. Fullträffen innebär att han nu har gjort mål i sju raka (!) SHL-matcher. Sist Tambellini överhuvudtaget lämnade en hockeyrink utan att göra några poäng var den 30 oktober.

Lite drygt fyra minuter efter Rögles ledningsmål försökte den hårdskjutande backstjärnan Eric Gelinas utöka bortaledningen. Men skottet blev inte direkt välriktat – i stället träffade pucken rakt i huvudet på Oscar Stål-Lyrenäs.

23-åringen blev till en början liggande på isen. Därefter fick han hjälp av isen och sökte sig omgående ut mot omklädningsrummet.

– Det där är verkligen otäcka bilder, säger Linus Eklund i C More.

Under den första periodspausen lämnade Rögletränaren Cam Abbott en kort uppdatering kring Stål-Lyrenäs när han intervjuades av C More:

– Jag tror att han är okej. Han kommer inte spela mer i kväll men det verkar som att han är okej.

En annan som också lämnat torsdagens match är Ryan McKiernan, som formerades i backpar ihop med Tony Sund i Rögles officiella uppställning.

Han spelade ingenting alls under den första och inledande akten.

– Han lämnade matchen efter uppvärmningen, säger Abbott.

”Det en fartfylld period”

Luleå avslutade den första perioden med ett långt powerplay sedan Rögle dragit på sig dubbla utvisningar.

När matchuret visade att det bara var 0.4 sekunder kvar till den första pausen avlossade Sami Lepistö ett avslut som överlistade Calle Clang först efter att det ändrat riktning via Linus Omarks klubba.

– Jag tycker det är en bra period. Det en fartfylld period, säger Luleås Oscar Engsund till C More.

Matchen pågår och ställningen är 1-1.

