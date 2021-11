Vinterns SHL-äventyr är Christoffer Rifalks tredje i Ängelholm sedan hans smått känsliga flytt från IK Oskarshamn för lite drygt två och ett halvt år sedan.

Under sin debutsäsong i Catena arena var Rifalk mestadels andraspade bakom succémålvakten Roman Will. Men redan våren 2020 flyttade Will vidare till Ryssland och Traktor Chelyabinsk – sedan dess har Rifalk varit förstavalet i Röglekassen.

Allt som allt har den numera 25-årige burvaktaren hunnit med 67 grundseriematcher med Rögle, plus 13 heta bataljer i slutspelssammanhang.

– Vi har haft en bra start den här säsongen igen och vunnit många av våra matcher. Även om spelet inte har kuggat alla matcher så hittar vi ändå sätt att vinna och det ser jag som en otrolig styrka, säger Rifalk.

– När allt börjar sitta i vårt spel ordentligt har vi det med oss, att vi har hittat sätt att vinna och att vi kanske kan göra det lite enklare framöver när spelet kuggar bättre.

Tror på läktarvinst: ”Så brukar det bli”

Det måste vara en viss styrka att kunna säga ”när spelet kuggar bättre” samtidigt som ni har tagit poäng från alla matcher sedan den 30 september?

– Ja men precis. Det är väl det också att man får aldrig bli nöjd, men så som vi har spelat så finns det grejer att bättra på. Men över det stora hela har vi gjort det grymt bra.

För Rifalk och resten av Rögle väntar allra närmast ett nytt Skånederby mot Malmö Redhawks.

När de båda klubbarna ställdes mot varandra i början på oktober blev det grönvit uddamålsvinst med 2-1 och den gången vaktades Röglesmålet av ingen mindre än Rifalk själv.

– Derbyt kommer vara ett snäpp upp rent fysiskt, säger han.

Hur mycket ser du fram emot det?

– Det blir kul, det är derbymatcherna alltid. Det ska speciellt bli kul att se våra egna fans höras mest i hallen!

Du tror de kommer göra det?

– Ja, det tror jag. Så brukar det vara i alla fall.

När ni mötte Malmö sist hade de inte minst en andraperiod där de fick riktigt hårt tryck på er. Vad tror du krävs för att slå Malmö när ni möter dem i deras arena?

– Ja, det är lite samma som vi visade efter vårt insläppta mål mot Zürich. Det gäller att vi hela tiden är hundra procent påslagna och att vi gör som vi ska i alla situationer.

”Det är svårt att säga”

– Om vi börjar tumma och improvisera så tror jag inte det gynnar oss. Det gäller att vi är påslagna och jobbar hårdare än Malmö, helt enkelt, fortsätter Christoffer Rifalk.

Tror du Malmö är bättre än tabellen visar?

– Det är svårt att säga. Jag hinner ju inte följa de andra lagen jättemycket nu när vi spelar så mycket matcher som vi gör. Men de har några bra spelare och det blev en tuff match mot Malmö senast.

– Så vi räknar med att det blir tufft även den hä'r gången.

Calle Clang har klivit in som Rögles reservmålvakt under årets SHL-äventyr. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Årets SHL-äventyr har inneburit 14 nya grundseriematcher av Christoffer Rifalk, där han noteras för en räddningsprocent på lite drygt 92,3 procent.

”Vi bollar en del grejer med varandra”

25-åringen bildar målvaktspar ihop med den NHL-draftade supertalangen Calle Clang, som är högaktuell för vinterns kommande JVM.

– Han har grejer som jag kanske inte har använt i mitt spel. Han är aggressivare än vad jag är och jag har väl känt historiskt att jag har kunnat ta ett litet steg där och det har jag gjort i år, säger Rifalk, och tillägger:

– Så ja, vi bollar en del grejer med varandra.

Ni har väl lite annorlunda perspektiv, med din rutin?

– Ja, han ska ju komma in lite mer in i grejerna på det sättet. Så absolut, det är väldigt kul att ha honom som partner.

Säsongen är fortfarande ung, vad känner du att du kan bli bättre på?

– Ja, det finns väl alltid smådetaljer som man kan bli bättre på.

Som att bli aggressivare?

– Haha, ja precis! Nej, men det är väl så enkelt som att ta en extrapuck här och där. Men så länge vi vinner matcherna är jag nöjd med det så får jag träna på det andra vid sidan av.

Torsdagens Skånederby har nedsläpp klockan 19.00. Därefter väntar hemmamöte för Rögle mot Leksands IF i Catena arena den 27 november, följt av bortamöte mot Timrå IK (30 november) och sedan dubbla hemmamatcher. Först mot Brynäs (2 december) och därefter mot Örebro (4 december).

Christoffer Rifalk i Rögle BK 2019/20 Matcher: 20 Insläppta mål, genomsnitt: 2.36 Räddningsprocent: 91,6 Vinster/förluster: 9-10-0 2020/21 Matcher: 33 Insläppta mål, genomsnitt: 2.03 Räddningsprocent: 91,6 Vinster/förluster: 18-14-0 2021/22 Matcher: 14 Insläppta mål, genomsnitt: 2.20 Räddningsprocent: 92,3 Vinster/förluster: 11-3-0 Källa: Elitprospects Visa mer

TV: SE FLER SPORTNYHETER