SHL-stjärnan krockade med 180-kilos vildsvin

Daniel Rahimi både gav och tog, i vanlig ordning, smällar när Växjö Lakers vann med 2-1 hemma mot Luleå i torsdags.

Den största bjässen mötte han däremot efter matchen.

Minhockey.se rapporterar att Rahimi var på väg till flygplatsen för att hämta sin svärmor efter segern. På väg dit krockade han med ett vildsvin.

– Han var inte jätteliten, säkert en 180-kilos, en sådan mellanstor, säger Rahimi till sajten.

Rahimi hann se vildsvinet, men inte bromsa. Han uppskattar att hastigheten var omkring 80 kilometer i timmen vid kollisionen.

– Det blir ju lite omtumlande. Just så efter matchen, under matchen är det mycket adrenalin, sedan sätter man sig i bilen och får äntligen varva ned lite. Så händer en sådan här sak då är det klart att adrenalinet börjar pumpa igen. Det gör det ju om man backar in i en lyktstolpe. Men i dag kan jag se det från andra sidan, att det var tur att ingen annan kom till skada, säger Rahimi till minhockey.se.

Rahimi kan spela mot Färjestad

Under lördagen spelar Växjö Lakers mot Färjestad. Rahimi klarade sig fysiskt och ska inte ha några problem med att spela matchen.

Han har däremot problem med att få tag på den hjälpsamma man som stannade och hjälpte honom avliva vildsvinet efter krocken.

– Sådant där betyder ju väldigt mycket med medmänsklighet och civilkurage. Jag uppskattar att han hjälpte mig väldigt mycket men jag tog aldrig hans nummer så jag kan inte skicka något sms utan får göra det här via i stället, säger Rahimi till minhockey.se.