”Med en kvart kvar av den andra perioden i gårdagens möte mellan Luleå och Växjö kom Växjös Brendan Shinnimin in i eget spelarbås. Shinnimin vände sig om mot Luleås klack, tog av sig handsken och räckte upp långfingret mot publiken.”

Så beskriver SHL händelsen i den anmälan som just nu publicerats på ligans hemsida.

Händelsen kom att utspelas i mötet mellan Luleå HF och Växjö Lakers under torsdagskvällen där Shinnimin vid upprepade tillfällen fick höra Luleås klack skandera ramsan ”Chicken Shinnimin” riktat mot honom.

Till slut fick han nog och riktade då alltså ett långfinger mot klacken, bilder som också C More kunde snappa upp och sända ut till alla som följde matchen via tv. För det anmäls han nu alltså och besked kommer att komma under dagen från SHL.

Shinnimin vägrade prata efter händelsen

Tidningen Aftonbladet rapporterade i går om att Brendan Shinnimin efter matchen vägrade prata med media och när man frågade efter honom så ska tidningens utsända reporter fått svaren: ”Det är nog ingen bra idé” och ”välj någon annan”.

Växjö Lakers förlorade matchen med 3-1 och tvingas nu spela åttondelsfinal mot Örebro HK för att nå kvartsfinal.

Växjö inleder matchserien hemma under lördagen.

