Rögle har bjudit sin hemmapublik på seger efter seger efter seger den sista tiden. Ja, allt som allt har det blivit sju raka hemmavinster för ängelholmarna – som inför lördagens match mot Linköping fortfarande inte hade tappat en enda poäng hemma i Catena arena.

Mot LHC tog det bara lite drygt fyra minuter, sedan hade Rögle återigen tagit ledningen inför sin högljudda hemmapublik.

– Det var en grym passning från Tambellini. Jag visste att han skulle hitta mig eftersom han är en smart spelare, säger målskytten Tyler Kellher.

Men Linköping lyckades svara upp och som så många gånger förr var det ingen mindre än Broc Little som noterades för östgötarnas fullträff.

Forwardsstjärnan behövde visserligen inte göra så särskilt mycket – centerkollegan Christoffer Ehn borrade sig in mot slottet och knep i väg ett avslut som hittade in bakom Calle Clang först efter att pucken styrts via just Little.

”Vi får lite mål vid rätt tillfälle”

Om det är något som definierat Rögle under årets hockeyhöst är det ängelholmarnas imponerande effektivitet, framför allt hemma i Catena arena.

Men under mittperioden var det Linköping som var effektivast.

Rögle hade flest, längst och vassast anfall – men det var LHC som gjorde båda målen.

Först via Elliot Ekmark och därefter via den tidigare Röglespelaren Robert Lantosi.

– Jag tycker vi håller Rögle stången och är bra i starten. Vi får lite mål vid rätt tillfälle, får en ledning att spela på och det tycker jag vi gör bra, säger Klas Östman.

Rögle vände i tredje perioden – LHC vann ändå

Rögle stormade fram i den tredje perioden och jagade fullträffar inför en hemmapublik som höjde volymen – flera gånger om.

Utdelningen lät inte vänta på sig och först kom 3-2-reduceringen via poängkungen Anton Bengtsson, hans sjätte mål för säsongen.

– Jag hamnar på backplats, får en pass av Lucas (Ekeståhl-Jonsson) och jag försöker få in pucken på mål. Det är mycket folk framför kassen och jag tror inte målvakten hinner se så mycket, säger Bengtsson.

Kort senare var det Marco Kasper som lockade fram ett rejält målvrål från de drygt 5 000 åskådarna. Forwardstalangen gjorde allt på egen hand när han transporterade puck, satte sig själv i skottläge och kvitterade till 3-3.

Därefter krävdes det till sist förlängning för att vaska fram en vinnare i Ängelholm. Stor matchvinnare i Catena arena blev Markus Ljungh – när han satte det vinnande målet för Linköping.

– Vi får kriga med allt vi har och det gör vi bra. Vi hjälps åt och samtliga spelare ska ha en eloge för arbetsinsatsen och försvarsspelet, säger Klas Östman.

Är det extra kul att ni är först ut att ta poäng i Catena arena?

– Det är faktiskt ingenting jag visste eller lagt någon större tid på. Men vi är glada över alla poäng vi kan ta.

Rögles mäktiga hemmasvit är bruten

Lördagens förlust innebär att Rögles mäktiga hemmasvit med sju raka segrar numera är bruten. Däremot har skåningarna även fortsättningsvis tagit poäng från samtliga sina matcher sedan den 30 september.

– Vi skapade många chanser, men jag tycker Linköping spelade smart. De hittade vägar att vara effektiva och gick upp till 3-1-ledning i tredje, säger Rögletränaren Cam Abbott.

– Jag är stolt över spelarna som kommer tillbaka. De spelar en snabb och tung hockey. Jag är stolt över grabbarna som jobbar sig igenom när det blir motstuds. Jag är besviken över att vi inte tar tre poäng men det finns mycket positivt vi kan ta med oss från den här matchen.

