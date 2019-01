Luleå har varit ett mardrömsmotstånd för Rögle.

Inför lördagens möte hade Rögle inte vunnit under ordinarie tid mot Luleå sedan den 11 februari 2013. Den sviten lever vidare.

Serieledande Luleå tog ledningen tre minuter in i andra perioden när unge backen Nils Lundkvist ur minimal vinkel överlistade Röglemålvakten Ville Kolppanen. Skottet gick in via Kolppanens rygg.

Rögle hade svårt att omsätta sina anfall men fick utdelning efter halva matchen. Återigen var det succékedjan med Leon Bristedt, Ted Brithén och Daniel Zaar som låg bakom målet.

Bristedt snodde pucken av Einar Emanuelsson i offensiv zon, spelade Brithén som sköt och på returen dök Bristedt upp och satte 1–1.

Tavla av Rubin – bjöd på ledningsmålet

Rögle tog ledningen med 2–1 sedan Luleåmålvakten Niklas Rubin stått för en tavla när han tappade ut en vanlig lyftning. Matt Carey tackade och tog emot och gjorde sitt första mål i Rögle efter 44.41.

Ledningen blev dock kortvarig när Karl Fabricius snyggt prickade in 2–2 kort därpå.

Med fem och en halv minut kvar gjorde Isac Lundeström 3–2 för Luleå. Trodde han. Ville Kolppanens retur gick ut till Lindström som med hjälp av Röglemålvaktens skridsko petade in pucken över linjen. Målet dömdes dock bort efter videogranskning för spark.

– Som jag upplever det ser han inte ens pucken och den tar på knäet och går in. Det är ju ingen spark i den meningen. Då ska man vara riktigt skicklig om man på något sätt kan knäa in den utan att se pucken, säger Fredrik Olausson.

– Det är synd. Det var ett viktigt läge och då hade vi mest troligt fått med oss tre poäng, fortsätter han.

Luleåtränaren Thomas ”Bulan” Berglund var desto hårdare i sin kritik mot domslutet.

– Att få det till en sparkrörelse, jag säger så här, jag vet inte hur det går till. Att döma bort det målet är inget annat än en jätteskandal. Det är helt absurt, säger han till Hockeynews.

En helt fri Kodie Curran fick chansen att avgöra i förlängningen. I stället kunde Niklas Olausson trycka in en retur i öppen kasse. Samme Olausson som sänktes av en tackling från Leon Bristedt i tredje perioden.

Olausson om smällen: "Jävligt ont"

Vad säger du om smällen från Leon Bristedt?

- Jag ser inte om jag hamnar fel i situationen, men det gör jävligt ont där och då. Men det går över och han bad om ursäkt.

- Jag vet inte om den tar klockrent i huvudet, det känns så, men utan tv-bilder är det svårt att säga.

Du såg förbannad ut i båset?

- Det blir man väl.

Var det domarna eller Bristedt du skällde på?

- Det var inte han i alla fall. Det är sånt som händer. Men jag måste se den innan jag uttalar mig mer.

Viktigaste var att du kunde fortsätta spela?

- Precis. Det snurrade till, hände något, gjorde ont i nacken, men jag känner ingenting nu. Man har kanske bra huvud för såna smällar.

Ingen fara inför Malmö?

- Nej, absolut inte.