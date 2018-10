Det hade gått ett halvår sedan han spelade match, när han matchades in i CHL-bortamatchen mot München förra veckan. På kort tid har han nu spelat fyra matcher för Malmö Redhawks, och på senare tid har poängskörden kommit.

I hemmamatchen mot München blev det två assist, och mot Brynäs blev det två nya poäng, fördelat på ett mål och en assist. Samtliga poäng i powerplay.

- De har tagit hit mig för att jag ska leverera i en spelformen. Men jag vill vara bra i alla spelformer.

Självkritisk?

- Ja, men jag vill inte vara en spelare som är inne på mål bakåt. Jag vill vara bra över hela banan. Men jag håller med om att powerplayspelet sitter där, säger Molin.

Peter Andersson: ”Det gillar jag”

Tränaren Peter Andersson är nöjd med att Emil Molin tog tag i den, när Brynäs hämtat upp 3-1 till 3-3, och matchen gått till förlängning. Då tog Molin tag i det själv och pricksköt in segerpucken.

- Att han vågar göra något, och tar ansvar, och vill avgöra, det gillar jag, säger Andersson.

Molin har matchats in i laget som ytterforward. Han ersätter just nu skadade Lars Bryggman i förstakedjan med Fredrik Händemark och Marcus Sylvegård. Enligt Redhawkstränaren är det ett sätt att få in honom i systemet och inte lägga så tungt ansvar.

”En väldigt smart spelare”

Något som fungerar.

- En väldigt smart spelare. Han har grym feeling i det han gör ute på isen, berömmer Händemark, som fick se avgörandet från sidan, efter en tackling i ryggen på Ludvig Nilsson, som renderade i två plus tio minuter.

- Vi har ögonkontakt och vet om att jag kommer tackla honom som puckförare. Här har båda ansvar, säger Händemark.

- Det blir svårt att bromsa när jag väl ska tackla, fortsätter han.

Han får medhåll av Brynässpelaren, som är självkritisk mot hur han tar emot tacklingen.

- Jag måste vara beredd och vänder mig om. Skönt att jag inte blev skadad, säger Ludvig Nilsson.