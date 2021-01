Hemmalaget Växjö Lakers satte nyförvärven Brendan Gaunce och Christian Folin på isen på en gång. Och det var så klart en mycket speciell match för 29-årige Folin, som gjorde SHL-debut efter ett långt utlandsäventyr.

Men det var inte något nyförvärv som satte matchens första mål.

I stället var det Pontus Holmberg som klev fram, precis innan Rögle överlevt matchens första boxplay, och tryckte in 1-0 bakom Christoffer Rifalk.

– Det är två bra lag som stänger ner varandra ganska bra. Vi har 1-0 i powerplay som gör att vi leder, sa Holmberg till C More efter de första 20 minuterna.

Att såväl Rögle som Växjö stängde ner varandra syntes på matchinledningen. Tillställningen var länge händelsefattig och sömnig och det krävdes snabba omställningar eller defensivt slarv för att riktigt farliga chanser skulle uppstå.

”Har ögonkontakt tidigt”

Men så tog Växjö dubbla utvisningar i början på mittperioden – då vaknade Rögle till liv och kunde kvittera.

Visserligen fanns fem Växjöspelare på isen när Brady Ferguson spelade fram kedjekamraten Taylor Matson till kvitteringsmålet, men hemmaspelarna var trötta och slitna efter ett jobbigt boxplay.

– Jag har lite svårt att sammanfatta perioden men jag tycker ändå vi höjer oss. Jag var inte helt nöjd med första perioden, sa Simon Ryfors till C More under den andra peiodspausen.

Ryfors själv blev målskytt drygt tio minuter efter kvitteringsmålet sedan han lyckats styra upp en passning från Eric Gelinas i nättaket.

– Jag har ögonkontakt tidigt med Eric och han ser att jag vill ha den. Jag ställer mig i en bra yta och jag vet ungefär hur jag ska vinkla bladet när den kommer därifrån. Det är snyggt, summerade Ryfors.

Kvitterade med sekunder kvar

I matchens tredje period hade Växjö länge stora problem att få ett grepp om Rögle. De serieledande skåningarna försvarade sin uddamålsledning bra och det dröjde länge innan Lakers lyckades pricka nätmaskorna.

Hemmamålet var tomt och på klockan återstod bara drygt 46 sekunder när Andrew Calof efter mycket om och men lyckades sprätta in kvitteringen till 2-2.

Förlängning väntade i Växjö och då blev ett misstag från Rögle ödesdigert. Skåningarna försökte sig på ett fräckt byte – något som uppfattades av domarna och resulterade i ett lagstraff.

”Gör en riktig rövare”

Att Simon Ryfors var helt fri mot Viktor Fasth när domarna blåste av gjorde så klart utvisningen extra sur för Cam Abbotts manskap.

– De gör en riktig rövare. En hoppar in till vänster i båset och en kille kommer ut till höger i båset. Det är en gammal klassiker som Södertälje gjorde för 25 - 30 år sedan, sa C More-experten Niklas Wikegård.

– Det är en fräckis som inte går hem.

Med fyra spelare på isen kunde sedan födelsedagsbarnet Emil Pettersson bomba in vinnarmålet, som betydde 3-2 till Växjö Lakers.

– I tredje blir det ställningskrig och vi lyckas ändå flytta fram lite. Vi blir mer aggressiva i vårt spel. Det var skönt att kunna få in en kvittering och avgöra i förlängningen, sa matchhjälten till C More.