Straffseger sist mot Frölunda – men mot Skellefteå såg Malmö Redhawks ut att falla tillbaka i gamla synder.

Redan efter den första perioden hade Skellefteå gjort en målmässig spurt och klivet upp till en 3-1-ledning.

– Vi spelar en usel första period om jag ska vara ärlig. Det är inte många passningar som sitter på bladet, vi får inte in puckarna och vi får inte ut puckarna. Det här är inte acceptabelt, säger Malmöbacken Marcus Lauridsen till C More.

Skellefteåmålen gjordes i tur och ordning av Jonathan Johnsson, Oscar Möller och nyförvärvet Tom Kühnhackl.

Däremellan lyckades även Malmö trycka in en puck i nätmaskorna. Den gången genom Carl Persson, som dagen till ära formerades i förstakedjan ihop med Lance Bouma och Carl Söderberg.

– Vafan var det där? Det var en sida vi inte har sett tidigare. Det var ingen attityd överhuvudtaget. Vi har pratat om att försöka ändra matchbilden och hur vi ska göra den här perioden. Det hade kunnat vara värre, säger Joakim Fagervall.

Åkte på nya smällar i mittperioden

Tidigt under mittakten åkte Malmö Redhawks på nästa smäll.

Perioden var knappt tre minuter gammal när forwardstalangen Tim Lindfors fick lagkamraten Lars Bryggmans klubba i ansiktet – ettt tilltag som innebar att han tvingades lämna tisdagens match.

Sekunder senare gjorde Skellefteå kvällens femte mål, som betydde 4-1. Oliver Lauridsen tappade puck i neutral zon, Skellefteå blev helt frispelade mot Oscar Alsenfelt och Jayce Hawryluk tryckte in sitt sjätte mål för säsongen.

Matchen pågår och Skellefteå leder med 4-1 inför matchens tredje och sista period.

