Rögle fick kicken man ville ha inför hemmafansen som fyllt Catena Arena.

1-0 redan i femte minuter efter en tempoväxling där Djurgården inte hängde med i svängarna. Hampus Gustafsson, som kom i en sjuhelsikes fart på högerkanten, serverade framför Karri Rämö som fick se hur Adam Edström stötte in pucken.

– Det känns hur bra som helst. Ett väldigt bra hockeymål. Allt börjar med uppspelet på blålinjen, bra fart i mitten och hittar in framför mål. Jag behövde bara peta in den, kommenterade Edström till C More – och infogade:

– Är man på rätt ställe kommer pucken till en. Då slår man in några här och där.

Ängelholms stolthet visade under de två första perioderna varför man är etta i serien. Bortasegern mot Frölunda, i den tidiga seriefinalen, var ingen tillfällighet.

Efter ledningsmålet höjde man sig ett snäpp i andra perioden. Bättre tryck, högre fart och mer kontrollerat.

– Vi har ägnat en hel del tid åt att kika på saker som vi gör som gör oss framgångsrika. Vi är ett topplag och det är den positionen vi siktat mot, konstaterade tränaren Cam Abbott i en klubbintervju före matchen.

Rögle slog Djurgården - rycker i toppen

Rögle kom till spel utan Ted Brithén (käke), Éric Gélinas (hjärnskakning) och Nils Höglander (avstängd). Leon Bristedt, som var ett osäkert kort, bildade kedja med Mattias Sjögren och Dominik Bokk. Och nye målvakten Christoffer Rifalk (från Oskarshamn) spelade sin första match på hemmais.

Djurgården, som kom från en stark bortaseger mot Luleå med 3–1 och en målfest mot Adler Mannheim i CHL i tisdags, hade svårt att sätta press när Skåningarna vevade upp farten.

Men i tredje perioden kom utdelningen stockholmarna väntat på – och man fick hjälp. Hemmaförsvararen Samuel Jonsson ändrade riktning på pucken när Robin Norell laddade.

När Daniel Zaar satte segerpucken efter 64.33 tog han Rögle till sjätte raka segern i SHL.

