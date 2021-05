Vi har sett det förr.

Rögle lägger beslag på svenska talangfulla spelare från andra svenska klubbar och gör de till toppspelare i Sverige.

Det finns en rad exempel som Robin Kovacs, Rasmus Sandin, Nils Höglander och just nu är Adam Edström på väg mot ett ordentligt genombrott under det pågående slutspelet.

Till nästa säsong har Kvällsposten redan kunnat avslöja att man värvar William Wallinder från Modo, och Sportbladet har skrivit att William Strömgren går samma väg.

Men nu säkrar man upp ännu en ung, NHL-draftad spelare.

Oliver Tärnström klar för Rögle

18-årige centern, Oliver Tärnström, är enligt uppgift klar för klubben.

Oliver Tärnström är son till tidigare NHL-backen och AIK-legendaren Dick Tärnström, och spås en lysande framtid.

Han har gjort debut i AIK:s A-lag, och fick spela för Tyresö/Hanviken i Hockeyettan under säsongen när J20-serierna ställdes in på grund av coronapandemin. Nästa säsong ska han försöka slå sig in i ett av Sveriges bästa lag.

