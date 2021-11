Storfavoriten Rögle åkte på en matchinledning som hette duga i Malmö arena. Rödhökarna kom ut desto hungrigare och hårdare än sin antagonist från Ängelholm – ja, det var tydlig rödsvart dominans under den första perioden.

Redan efter fem minuter fick den stora hemmapubliken resa sig från sina stolar och stämma upp i torsdagens första måljubel. Matias Lassen avlossade från blålinjen och via styrning från Eric Engstrand hittade pucken in bakom Christoffer Rifalk.

– Vi får långa anfall på dem och trycker ner dem. Vi skapar lägen för att göra tre mål i alla fall. Vi får göra det ännu bättre nästa, säger målskytten till C More.

Men Rögle lyckades spela upp sig och bara sekunder från den första pausen blev Malmöpågen Ludvig Larsson målskytt mot sin moderklubb för andra gången den här säsongen. Målet var något turligt – Larsson stänkte in pucken mot slottet och den hittade in bakom Oscar Alsenfelt via Oliver Lauridsens ben.

”Känns väl helt okej”

Den grönvita kvitteringen stod sig däremot inte så särskilt länge och bara sju minuter in på mittperioden återtog Malmö ledningen genom en helt frispelad Carl Persson.

Därefter utökade Ponthus Westerholm till 3-1, innan Ludvig Larsson reducerade för Rögle.

– Det känns väl okej, säger Ted Brithén till C More.

– Vi har fortfarande mer att ge som lag. Det ska vi försöka göra i tredje

Carl Persson firar sin fullträff mot Rögle BK i Malmö arena. Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Och precis som Brithén konstaterade hade Rögle mer att ge,

Den tredje och sista perioden hade knappt hunnit börja när Dennis Everberg snappade upp en retur framför Alsenfelt och vispade in kvitteringsmålet, som betydde 3-3.

Rögle växlade upp maskineriet efter sin kvittering och började visa varför man är tabelltvåa i SHL, enbart bakom Frölunda. Ludvig Larsson var allra närmast att skjuta segern till Ängelholm kort från slutet – men pucken gick några centimeter utanför och torsdagens derbybatalj fick avgöras först efter förlängning.

Där blev Adam Tambellini stor hjälte för Rögle, när han tryckte segermålet som betydde 4-3.

TV: SE FLER SPORTNYHETER