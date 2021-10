Rögle vägrar förlora hemma – sänkte Dif

Formstarka topplaget Rögle mot ett krisande Djurgården som nyligen tvingats till ett tränarbyte.

Anslaget inför lördagens match pekade sannerligen ut en tydlig förhandsfavorit – som dessutom levererade helt enligt förväntningarna.

Åtminstone till en början.

Rögle kom ut starkt mot Djurgården och tog ledningen halvvägs in i den första perioden via nyförvärvet Ludvig Larsson. Lite drygt tio minuter senare utökade storväxta Adam Edström till 2-0 när han på egen hand vann puck i offensiv zon och överlistade en vältrafikerad Niklas Svedberg.

– Jag tycker det ser bra ut, säger Ludvig Larsson till C More efter den första perioden.

– Vi är bra i vår forecheck och skapar långa och tunga anfall. Det kommer bli jobbigt för dem i 60 minuter. Men vi får tajta till i försvarszon, jag tycker de fick några heta chanser.

Ett desto piggare Djurgården kom ut hungrigare i mittperioden och skapade några tidiga chanser mot målvaktstalangen Calle Clang.

Utdelningen kom redan efter två och en halv minut, när Liam Öhgren tog ett varv runt mål och tryckte in reduceringspucken till 2-1.

”Kör över dem totalt”

– Vi kommer ut lite segt men går in i periodspaus, tar ett snack med varandra och kommer ut som ett helt nytt lag, säger Ögren till C More, och tillägger:

– Vi kör över dem totalt.

Ja, Djurgården fortsatte pumpa på även efter reduceringsfullträffen. Samtidigt tvingades Rögle till ett målvaktsbyte när Calle Clang lämnade matchen skadad och ersattes med Christoffer Rifalk.

Den annars storspelande Röglemålvakten fick bara hålla nollan i lite drygt elva minuter. Djurgården fullkomligt parkerade i Rögles offensiva zon och kort från matchens andra paus smällde Filip Cederqvist in en fullt rättvis kvittering.

Rögle har inte tappat poäng på hemmais

Hemmastarka Rögle har påbörjat årets SHL-säsong genom att vinna fyra av fyra matcher i Catena arena. Dessutom under ordinarie tid - med andra ord hade Rögle inför lördagens batalj inte tappat en enda poäng hemma i Ängelholm.

Och så ville Rögle att det skulle förbli.

Den tredje och sista perioden var drygt fem minuter gammal när Samuel Jonsson lämnade över pucken till Samuel Johannesson.

Den Halmstadbördige backen lyckades – något turligt - pricka mål och återgav ledningen till formstarka Rögle.

Djurgården försökte jaga kvittering och visst blev matchavslutningen högdramatisk. Men till sist blev Johannessons mål matchens sista och Rögle vann med 3-2.

TV: SE FLER SPORTNYHETER