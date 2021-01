Rögle tog revansch efter rysaravslutning

Ett hårt skadedrabbat Rögle reste upp till huvudstaden i jakt på revansch mot Djurgården. Och det blev åka av på en gång.

Skåningarna var kvicka i sitt omställningsspel och när Djurgården slarvade i försvaret blev det rejäl målmässig utdelning för gästerna.

Som hittade DIF-målet tre gånger om. Bara i den första perioden.

– Vi gör det bra, tycker jag. Vi spelar som vi vill med hög fart och spelar förbi deras press så fort som möjligt. Det ser bra ut, summerade Erik Andersson till C More under den första pausintervjun.

Erik Andersson själv blev målskytt när han framspelades av Samuel Johannesson och tryckte in 2-0 bakom Mantas Armalis. Innan dess hade Anton Bengtsson påbörjat målkalaset på Hovet.

”Bättre på allt”

Med drygt fyra minuter kvar på matchens första period lyckades även Simon Ryfors sätta en puck i nätet – hans 17:e fullträff den här SHL-säsongen.

– Vi är frånåkta och vi tappar tredje man hem i varje byte. Det blir inget bra, konstaterade DIF-tränaren Robert Ohlson till C More.

Mycket bättre blev det knappast under mittakten.

Visserligen blev det inte tre nya Röglemål - men när Simon Ryfors fick öppen kasse i powerplay och rullade in 4-0 dog den mesta av spänningen på Hovet.

– Gött att studsa tillbaka från förra matchen mot dem. Jag tycker vi är bättre på allt i dag, sa Simon Ryfors efter två perioder, till C More.

Mardrömsperioden blev inte ljusare för Djurgården av att talangen William Eklund åkte på en oturlig smäll när han träffade en öppen båsdörr och tvingades lämna matchen i stora smärtor.

Höll på att vända matchen

Men motgångarna till trots lyckades Djurgården hitta gott om energi under matchens tredje och sista period.

Stockholmarna tog över tillställningen fullständigt – och överlistade Johan Gustafsson i bortamålet tre gånger om.

Rhett Rakhshani var först ut att sätta dit pucken för hemmalaget, innan Jesper Pettersson dundrade in 4-2. Kort senare var det dags för succényförvärvet Robert Nardella att även han sätta sitt namn i målprotokollet.

Helt plötsligt var det lika högintensivt som spännande på Hovet.

Men bara för en kort stund - med drygt två minuter kvar på klockan dödade Brady Ferguson alla Djurgårdens poänghopp när han satte det avgörande 5-3-målet.

– Första och andra var bra, tredje var inte vår bästa period. Men vet du, vinnare hittar sätt att vinna. Vi tar med oss tre poäng härifrån, sa Ferguson till C More, efter sin matchavgörande fullträff.