Rögle tappade allt på nio minuter - föll tungt

Rögle kom till spel mot Färjestad med ett stort självförtroende efter tre raka vinster. Det syntes också på isen, där skåningarna kopplade ett rejält grepp om den första perioden och tog ledningen via Mattias Sjögren.

Röglekaptenen upptäckte att Arvid Holm glidit ut lite väl långt från eget straffområde, och satte 1-0 genom att valla in pucken i mål via Holm.

– Det var skönt. Jag har haft många bra lägen som jag bränt tidigare. Det är skönt när puckarna går in, sa Sjögren till C More under den första pausintervjun.

Ett något piggare Färjestad tog över allt mer av matchbilden under mittakten – men då kom nästa dråpslag.

”Stor skaderisk”

Hemmalagets Adam Ginning åkte på ett matchstraff för tripping efter en uppgörelse mot Erik Andersson, sju minuter in på den andra perioden. Färjestad reagerade minst sagt ilsket mot den hårda bestraffningen, och en förvånad Ginning fick snällt och vänligt åka ut till omklädningsrummet.

– Till att börja med tar vi inte slewfoot på isen. Jag är inte hundra procent säker på att foten är med, därför väljer jag att ta tripping. Anledningen till att jag gör det är för att kraften är högt uppe i bröstet på motspelaren och Röglespelaren kastats våldsamt i isen. Det är en stor skaderisk på den sortens agerande, därav fem minuter för tripping, förklarade huvuddomaren Mikael Nord för C More.

Rögle utnyttjade sitt långa powerplay-spel genom att utöka till 2-0 via den inlånade NHL-backen Moritz Seider.

Fyra mål på nio minuter

Men det här var knappast en match Färjestad tänkte skänka bort billigt.

Tvärtom.

Värmlänningarna utnyttjade ett misstag av Christoffer Rifalk i slutet på mittperioden och reducerade till 2-1 via Martin Johansson. Tidigt i den tredje perioden kvitterade sedan Olle Lycksell – även det efter ett tveksamt ingripande av Rifalk.

Fem minuter senare var det dags igen.

Carl Jakobsson kom helt fri mot Christoffer Rifalk och lyckades elegant lyfta in pucken ovanför bortamålvaktens axel och sätta ledningsmålet, 3-2. Som en lök på Rögles lax gjorde Per Åslund dessutom 4-2.

Med andra ord – inom loppet av drygt nio minuter lyckades Färjestad stänka in fyra raka mål.

– Vi var inte nöjda med första. Vi var bättre i andra, även om vi får en femma emot oss. Sedan är vi ännu bättre i tredje. Jag tycker vi jobbar hårt, sa Jacob Nilsson till C More.

”Har en dragning som brukar sitta”

Men Rögle är inte uppe i tabelltoppen av en slump och trots baklängesmålen lyckades skåningarna hitta en väg att resa sig upp igen.

Nyförvärvet Olli Palola reducerade först till 4-3, innan poängkungen Daniel Zaar kvitterade.

Matchen gick till förlängning, där Jacob Nilsson blev hjälte för Färjestad efter att han kommit fri och överlistat Christoffer Rifalk.

– Jag ser pucken och vill bara sticka i väg och slå min kille. Sedan har jag en dragning jag brukar göra och den brukar sitta, sa Jacob Nilsson.