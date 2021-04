”Helt felaktigt – det är inte okej i vår värld”

När semifinalserien började i fredags öppnade Rögle klart bäst och gick upp till en snabb och stabil 2-0-ledning. Uppförbacken blev därefter för brant för gästande Skellefteå – som lovade en piggare start i samband med lördagens returmöte.

Precis så blev det också.

Visserligen tog Rögle ledningen genom Leon Bristedt. Men det var Skellefteå som skapade de flesta och bästa målchanserna under matchinledningen.

– Det är stor skillnad jämfört med i går. Vi kommer ut framåtlutade och har attackpsyket med oss, sa Oscar Möller till C More.

Möller själv satte Skellefteås kvitteringspuck bara två minuter efter Leon Bristedts ledningsmål.

Irritation efter Rögles ledningsmål

Men kanske skulle Skellefteå gått till paus med en ledning? Leon Bristedts ledningsmål för Rögle blev godkänt först efter en lång videogranskning och Skellefteå var märkbart irriterade över att fullträffen blev godkänd.

Skellefteå själva fick trots allt ett liknande mål underkänt så sent som när semifinalserien började i fredags.

– Ja, alltså vi bedömer att han inte hade räddat den pucken i alla fall i och med att den går så pass högt upp. Det är en marginell kontakt, som vi bedömer det.

C MORE: Förstår du irritationen hos Skellefteålägret och säkert en del hockeyälskare också som inte riktigt förstår konsekvensen riktigt, jämfört gårdagens bedömning och den i dag?

– Om vi tar skillnaden på den som vi tar bort i går är ju att där tar han bort klubben där pucken går in. Klubban ska ju vara där pucken går in, det är skillnaden mot målet i dag, sa huvuddomaren Linus Öhlund till C More.

Skellefteåtränaren Stefan Klockare håller inte med.

– Tyvärr så hamnar vi ett underläge som jag tycker är ett felaktigt domslut. Något som inte känns okej i våran värld, säger han i C More.

Han fortsätter:

– Jag tycker det är helt felaktigt. Det som hände i går respekterade vi och tyckte det var okej. Det här var samma sak där. Han (målvakten) kan inte fullfölja i sin förflyttning och hålla tätt där.

Oscar Möller i diskussion med domaren under lördagens semifinal mot Rögle. Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det där kvitteringsmålet var för övrigt inte Rögles värsta bakslag under lördagens semifinalretur. I mitten på den andra perioden tvingades den tyska backtalangen Mortiz Seider lämna matchen efter att han träffats av Oscar Möllers hjälm i ansiktet.

– Olycklig situation. Hjälmen som är stenhård kommer upp mot ansiktet. Det gör ont, sa C More-experten Staffan Kronwall.

Gjorde sitt första slutspelsmål

Men visst levererade Rögle – även utan sin stora spetsback.

Lite drygt sex minuter in på matchens tredje period snappade Leon Bristedt upp pucken i offensiv zon. Den ettriga Röglestjärnan hittade till Erik Andersson, som dundrade matchens tredje mål, som betydde 2-1 till Rögle.

Erik Andersson firar sitt 2-1-mål mot Skelefteå AIK. Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

