Rögle klart för slutspel – första gången på 25 år

Slutspelet är efterlängtat i Ängelholm. Många minns hur det gick senast – och alla vill nå betydligt längre.

Då, 1994, vann Malmö kvartsfinalen med 3-0 och gick sedan hela vägen till klubbens andra guld.

Nu har Rögle vinnarkänsla och power som tänder förhoppningar i nordvästra Skåne.

Efter en blytung start i höstats har Cam Abbotts lag tagit steg efter steg och steppat upp.

Nu är Rögle framme vid första delmålet – man är åtta och har en säkrad plats i topp 10-gänget som ger en åttondelsfinal.

– Vi snackade om det i veckan. Det är väl ungefär 9 000 dagar sedan senaste slutspelet. Det förtjänar fansen, säger Daniel Bertov.

Rögle har en liten chans att nå topp 6 som ger kvartsfinal direkt. Men då krävs att alla resultat går Rögles väg i de två avslutande omgångarna.

Superskott av Daniel Zaar

Rögle bäddade för slutspelet genom en klockren mellanperiod i Gavlerinken.

Efter Brynäs ledningsmål (Niclas Andersén) i slutet av första perioden kom utdelningen i powerplay.

Först 1-1 genom Daniel Zaar som skickade iväg en rökare med sting efter 23.07, sedan 1-2 via Mattias Sjögren som petade in returen efter Craig Schiras tunga skott i sargen. Tid: 28.20.

Efter tre PP-mål mot Djurgården i torsdags följde Rögle alltså upp med två nya – och vände matchen mot Brynäs.

– Vi är effektiva och spelar med energi, konstaterar Abbott i C More-intervjun och hyllar spelarnas glödheta inställning.

När hemmalaget ökade trycket och låg på för 2-2 kom Rögles 1-3-mål. Kodie Curran assisterade till Daniel Bertov som vispade in pucken bakom Joacim Eriksson.

Efter matchen hyllar Bertov fansen som rest hela vägen till Gävle för att hjälpa laget till slutspel.

– Våra fans överröstade publiken på bortais. De lyfter oss i vårt spel, säger backen till C More.

Extra plus till Justin Pogge

Erik Andersson drog ner rullgardinen för hemmalaget genom att trycka in 1-4 i tom bur och definitivt säkra segern.

– Vi har haft det tungt under säsongen. Nu börjar vi få upp själförtroendet, säger centren Mattias Sjögren till C More.

Många i Rögle var bra den här kvällen. Stort plus till målvakten Justin Pogge som storspelade – igen. Han stängde när Brynäs öste på för att få kontakt.

Rögle avslutar grundserien mot Malmö Redhawks (borta) på tisdag och Skellefteå (hemma) på torsdag.