Rögle fortfarande på jakt efter center: ”Ingen panik”

Rögle har varit på jakt efter en ny center sedan den landslagsmeriterade nyckelspelaren Ted Brithén tackade för sig och flyttade till Schweiz tidigare under våren.

I mitten på maj berättade sportchef Chris Abbott att Rögle visat intresse för en rad spelare.

Men än så länge har sökandet varit fruktlöst – med seriepremiären ett drygt dygn bort.

– Vi har potentialen att ta in en center, ja. Det är en möjlighet, men vi har ingen panik. Mattias (Sjögren) kommer tillbaka inom de närmaste veckorna, säger Rögles sportchef Chris Abbott.

– Så det är möjligt för oss att plocka in en center, men det är ingen nödvändighet.

Säsongen 2019/20 blev Ted Brithéns tredje och sista i Rögles matchtröja. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Under försäsongen har bland annat Simon Ryfors varit den som tagit över Brithéns plats – mellan den poängstarka forwardsduon Daniel Zaar och Leon Bristedt.

– Jag vill inte lägga någon press på honom, men han har potentialen att ta ett steg till. Vi hoppas han kan göra det under säsongen, säger Chris Abbott.

– Men jag vet inte om jag vill prata om någon nummer ett eller nummer två (bland våra centrar). Jag vill att alla ska vara nummer ett.

”Inget som är aktuellt”

Säsongen 2019/20 gick till historien som en av Rögles bästa någonsin – med en tredjeplats i SHL.

Men framgången kom till ett högt pris för ängelholmarna. Flera av klubbens främsta stjärnor har lämnat sedan hockeysäsongen kom till ett snöpligt avbrott på grund av coronapandemin.

Samtidigt har Rögle också skrivit kontrakt med en rad nya spelare. Däribland Johan Gustafsson (målvakt), Lucas Ekeståhl Jonsson (back) och den offensiva trion Brady Feguson, Olli Palola och Adam Tambellini.

– Jag är väldigt nöjd med truppen just nu. Men vi är öppna för att plocka in på flera positioner om något skulle hända. Men det är inget som är aktuellt eller som jag vill diskutera just nu, säger Chris Abbott, som under försäsongen imponerats av flera spelare, däribland backen Éric Gélinas:

– Han har varit bra under träningsmatcherna. Det är ett antal spelare i truppen där vi tror att de kan ta ett steg till, även om försäsongen varit unik och ovanligt lång.

Vad säger du om ett av era nyförvärv, Olli Palola?

– Jag har sett honom en del under träningarna. Han har varit bra, han är professionell och har varit i ligan förr. Det ser ut som han tycker det är kul att sela i Sverige igen. De senaste åren har varit tunga för honom i Ryssland.

– Men det är kul att han är här. Det är en bra kille, avslutar Rögles sportchef Chris Abbott.

