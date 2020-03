Rögle har imponerat så här långt under 2020, och har därför skapat sig ett tacksamt utrymme i toppskiktet av SHL-tabellen med bara fyra matcher kvar av grundserien.

Men mot seriens mest överlägsna lag räckte inte Rögle till. Efter en jämn första period ryckte Luleå starkast upp sig rejält.

– Det är för dåligt tycker jag, Rögle är bättre än oss. Vi åker inte tillräckligt mycket skridskor, vi sätter inte passen på bladet, det är inte tillräckligt bra, sa Luleås Niklas Olausson till C More efter 20 minuters spel.

”Måste ha tålamod”

Efter det var det inget snack om att Luleå var bättre, och resultatet 3–0 speglar det.

Därmed har Rögle inte lyckats vinna på tre raka bortamatcher.

– Man måste ha tålamod när man möter de här lagen. Det som är bra är att vi vet hur vi behöver spela, men jag är besviken över att vi inte håller i 60 minuter. Luleå är där de är i tabellen av an anledning, det är ett tufft lag att möta, säger Rögletränaren Cam Abbott till C More efter matchen.

Rögle ligger alltjämt fyra i tabellen, en viktig placering när det vankas slutspel för att få hemmaplansfördelen i slutspelsserien. Djurgården ligger dock bara en poäng bakom efter seger på övertid borta mot Linköping.