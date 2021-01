Rögle bröt hemmasviten och utklassade Örebro

Visst blev det fartfyllt och offensivt redan från start, mellan tvåan Rögle och fyran Örebro. Bara under matchens första period fick ribbor och stolpar smaka puck flera gånger om.

Allra närmast ett ledningsmål kom Rögle genom Anton Bengtsson, som var på spelhumör och sugen på att bryta sin 16 matcher långa poänglösa svit.

– De famlade lite i egen zon och då fick jag två riktigt bra lägen där jag vore gjort mål, konstaterade Bengtsson till C More efter den första perioden, som blev mållös.

– Jag tycker det är en bra första period. Vi styr spelet och skapar mycket chanser.

”Svårt för målvakten”

Det dröjde till mitten av den andra perioden innan det blev en målmässig islossning i Ängelholm. Samuel Jonsson hittade då sin backpartner Niklas Hansson, som avancerade och smällde in 1-0 med ett snärt avslut.

– Jag ser att Simon (Ryfors) gör ett jättebra arbete framför målvakten och skymmer precis i skottögonblicket. Då är det svårt för målvakten att se och även de lösa skotten kan gå in, sa Hansson till C More efter sin fullträff.

Sex minuter efter ledningsmålet fick även Anton Bengtsson jubla. 27-åringen strök sin långa poänglösa svit när han plockade upp en retur från Örebromålvakten Jonas Arntzen och enkelt tryckte in 2-0.

Dubbla utvisningar blev kostsamma

Rögle fortsatte leverera under matchens tredje och avslutande period.

Två gånger om förvaltade skåningarna spel i numerärt överläge genom att göra mål – båda gångerna var det Örebros Robert Leino som fick sätta sig i utvisningsbåset.

Matchens tredje mål signerades Anton Bengtsson, när han la pucken på Kristian Näkyväs ben. Näst på tur att få den lilla publiken att jubla var Olli Palola, när han styrde in 4-0.