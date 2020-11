Kritiken: ”Han sätter oss i en jäkla tuff sits”

Luleå fick en drömstart i bortamatchen mot Växjö när Victor Berglund sköt från blålinjen i matchens tredje minut.

På vägen mot mål styrdes pucken på Karl Fabricius klubba och letade sig förbi Erik Källgren i Växjös mål. Men med halva matchen spelad hade hemmalaget vänt på tillställningen.

Ilari Melart tryckte in 1-1 bakom David Rautio och därefter styrde Robert Rosén in ett skott från Linus Nässén som gav Växjö ledningen.

– Nu sitter vi i förarsätet inför den tredje perioden. De sista sju-åtta minuterna tycker jag Luleå kommer in i det lite mer så det gäller att vi går tillbaka till hur vi spelade innan, säger Robert Rosén i C More i den sista periodpausen.

Robert Rosén hjälte för Växjö

Niklas Olausson kvitterade med tio minuter kvar av matchen men Robert Rosén fick bli matchhjälte när han satte 3-2 sex minuter senare. Växjö spelade sig förbi Luleås press och kom två mot ett. Då var Robert Rosén säker och satte det avgörande målet i krysset.

– Robert Rosén vet precis vad han ska göra. Han är klinisk, säger kommentatorn Patrik Westberg i C More.

Slutminuterna blev dramatiska när Ilari Melart drog på sig en utvisning för slashing – till synes helt oprovocerat när han slog Pontus Själin över armen i offensiv zon.

– Det blir dramatiskt. Jag tycker vi tar en otroligt klumpig utvisning, säger Växjös tränare Sam Hallam i C More efter matchen.

– Han (Melart) sätter oss i en jäkla tuff sits när vi precis tagit ledningen.

Hallam: ”Tror han tar på sig den”

Hallam fick då frågan om det var en avhyvling som väntade för Ilari Melart i omklädningsrummet.

– Jag hoppas att det är många som säger åt honom men framför allt tror jag han själv tar på sig den och tackar ödmjukast för killarna som var beredda att blocka skott, och Källgrens målvaktsspel, säger Hallam.

Växjö höll alltså undan trots utvisningen och segern gör att man nu vunnit fem raka matcher på hemmaplan. Laget har 25 poäng på 15 matcher.

– Vi har fått en okej start och tagit poäng i många matcher men kanske inte vunnit så många som vi hoppats på, säger Sam Hallam.

Luleå – som nu förlorat tre matcher i rad – har 22 poäng på 12 matcher.

– Det är bättre än senast i alla fall och vi gör det bra tycker jag. Sista tio är det en jämn hockeymatch och vi trycker på och kvitterar. De kontrar och gör 3-2. Det är tungt för oss.

