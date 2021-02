Redhawks tog viktig seger i bottenmötet

Bortalaget hade skotten, spelet, trycket och alla övriga förutsättningar för att få med sig samtliga poäng från Malmö i streckmötet mot Redhawks.

Det såg också ljust ut när man mycket elegant satte ledningsmålet genom Nikola Pasic – talangen fick öppet mål efter att Mattias Bäckman grundlurat Malmöförsvaret. Skottet hade knappt styrfart, men likväl låg det i nätet bakom en chanslös Oscar Alsenfelt.

Fint spel, en kontrollerad ledning och en defilering mot periodpaus trodde många, men med 1,8 sekunder kvar på klockan så hittade Markus Lauridsen Christoffer Forsberg med en genomskärare. Forsberg behöll kylan och skickade in kvitteringen bakom David Rautio på ett snyggt sätt.

Olofsson med delikatess

Kvällens vackraste aktion stod dock Lars Bryggman och Johan Olofsson för. Duon kom till ett 2-mot-1–läge och agerade helt enligt skolboken – Bryggman väntade ut Linköpingsförsvararen, hittade Olofsson på bortre stolpen som fintade ner David Rautio och skickade in pucken högt och elegant i nät.

Målskytten log brett när han ombads kommentera sitt mål:

– Lasse lägger en perfekt passning, jag behåller kylan, väntar ner honom och lägger in den i tom kasse.

LHC tog sig tillbaka in i matchen när man utnyttjade numerärt överläge i inledningen av den tredje perioden. Tyler Morley tog sig runt köksvägen, skickade in pucken mot mål och såg den styras in av Markus Lauridsen.

Redhawks gav sig dock inte. Ponthus Westerholm utnyttjade spel fem mot fyra där Emil Sylvegård skymde David Rautio fullständigt. Ett välriktat högerskott senare – 3-2 till Malmö och ånyo tung mental uppförsbacke för LHC som förtjänade betydligt mer sett till prestationen. Skotten 31-17 i LHC:s favör, målen 3-2 till Malmö.

– Precis som mot Rögle så är det ”rånarluvorna på” även i dag. Den spelmässiga prestationen var alldeles för dålig – vi sliter, men på ett osmart sätt. Vi är inte riktigt där, men det är en styrka att kunna vinna även när vi spelar dåligt, säger Johan Olofsson.