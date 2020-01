16 sekunder hade gått när Johan Holös tog matchens första utvisning, som hemmalaget klarade.

Men bara minuten senare slog Kevin Wennström till. I en kontring – två mot en för Rögle – assisterade Erik Andersson sin lagkamrat, som placerat sig mitt framför mål.

Kvitteringen, som kom bara 2,5 minuter senare, var elegant. Olle Lycksell tog emot pucken felvänd i slottet, la pucken mellanbenen och stänkte in 1-1.

I paus fick skytten frågan om han verkligen skulle ha så mycket tid i slottet:

– Det får du prata med Abbott om, jag tackar och bockar för den.

Efter målet blev det upprört. Kody Curran åkte med fart mot Linköpingsbås och flera spelare samlades i en klunga. Efter en mindre domarkonferens visades både han och Sam Lofquist ut. Den förstnämnde fick ett personligt straff på tio minuter.

Rögles Ted Brithén efter situationen:

– Det sades något som inte hör hemma i någon situation. De försöker få oss ur balans. Cody får hantera bättre nästa gång, sa han i första periodpausen i C Mores sändning.

Plockade målvakten

I den andra perioden var det stort övertag för hemmalaget. Först gjorde Broc Little 2-1. Amerikanen snappade åt sig pucken i offensiv zon, åkte direkt mot mål – och fick mängder med tid. Little stannade till, fintade och la in ledningsmålet.

Och med 3,5 minuter kvar av perioden gjorde Sam Lofquist 3-1.

Och Linköping fortsatte sin målproduktion i den tredje. Efter knappt sju minuter satte Joe Whitney 4-1 – efter fint förarbete av Lofquist.

Med åtta minuter kvar plockade Rögle sin målvakt, i ett sista desperat försök att komma tillbaka. Men bara minuten senare placerade Broc Little in sitt andra mål för kvällen.

Cam Abbott var missnöjd efter matchen.

– Det var inte bara arbetsinsatsen, vi matchade inte nivån, vi genomförde inte matchen som vi skulle. I den här ligan, när det är så tajt, kan vi inte ta något för givet. De var bättre i dag, säger han i C More.