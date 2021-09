Det var i våras som Oscar opererade sin höft.

Under hela sommaren har han sedan följt ett program och han har under augusti och september tränat på is.

Men klubben vill inte stressa fram någonting, samtidigt som Daniel Marmenlind är i stort sett grön på SHL-nivå.

Därför förstärker man laget med 33-årige Leland Irving.

Irving kommer från italienska Bolzano, men har tillhört flera NHL-organisationer, och har spelat för Calgary Flames i NHL, som också draftade honom i förstarundan 2006.

Senaste organisationen han tillhörde i Nordamerika var dock i Philadelphia 2017-2018.

Nu ska han förstärka Malmö under en kortare period. Till att börja med.

Oscar Alsenfelts rehabilitering kommer under tiden att fortgå.

Fram till dess kommer Leland Irving att vara med. Kontraktet gäller nämligen till ”den dag då Oscar Alsenfelt är tillbaka i speldugligt skick.” skriver Malmö i ett pressmeddelande.

– Nu får vi in en rutinerad kille som kan avlasta Daniel Marmenlind under den tid som Oscar är indisponibel och det känns jättebra att vi kan få in honom till SHL-starten, kommenterar Patrik Sylvegård.